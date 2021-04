https://mundo.sputniknews.com/20210423/un-nuevo-informe-forense-vincula-en-espana-la-muerte-de-una-profesora-con-la-vacuna-de-astrazeneca--1111513415.html

Un nuevo informe forense vincula en España la muerte de una profesora con la vacuna de AstraZeneca

Así lo indica el último informe de la autopsia realizada a la docente, fallecida en Marbella a los 43 años de edad sin un cuadro de patologías previas y tras... 23.04.2021, Sputnik Mundo

Pilar González Bres falleció el 16 de marzo en Marbella y la conclusión preliminar de su autopsia no relacionó su muerte con una relación causa-efecto de la vacuna Vaxzrevia, desarrollada por la Universidad de Oxford en colaboración con la farmecéutica anglosueca AstraZeneca. El examen forense, realizado dos días después del deceso en el Hospital Costa del Sol de Marbella y tras recoger diversas muestras, no pudo entonces vincular la muerte de esta profesora con la administración de la primera dosis de la citada vacuna. El informe preliminar dictaminó no haber hallado indicios de trombos en su cuerpo, por lo que los forenses optaron por señalar a un aneurisma (rotura de vasos sanguíneos en el cerebro y consiguiente hemorragia letal) como la causa última del desenlace fatal. Pero servicio de Anatomía Patológica del hospital ha recibido en los últimos días los datos de las pruebas complementarias a la autopsia. De resultas, sus especialistas ahora infieren que el cuadro clínico presentado por la víctima puede guardar relación con el pinchazo de la vacuna y han remitido el nuevo informe al juzgado. Hallazgo reciente¿Qué es lo que ha motivado que los especialistas forenses muden de parecer en su análisis? La incompatibilidad de los resultados de todas las pruebas con la aparición de trombos. En concreto, el historial clínico de la fallecida, el estudio de muestras al microscopio y los análisis realizados no han detectado la presencia de patologías previas que hubieran podido predisponer a su organismo a sufrir una afección trombótica. En cambio, los especialistas señalan al síndrome de trombocitopenia protrombótica inmune inducida por la vacuna (VIPIT, por sus siglas en inglés), una reacción adversa muy rara (un caso por cada millón de personas) definida por hematólogos alemanes de la Universidad de Greifswald durante una conferencia el 19 de marzo y que pudo desencadenar el episodio que acabó con la vida de Pilar González. Según estos expertos, el VIPIT provoca una sucesión de síntomas tales como coágulos sanguíneos generalizados y un recuento bajo de plaquetas, a veces con sangrado. Algo similar al efecto secundario que produce raras veces la heparina. Es decir, la muerte sobrevino a la docente tres días del hallazgo científico, practicándose su autopsia en la víspera. Con anterioridad, el 4 de marzo, acudió al Hospital Quirón de Marbella aquejada de una fuerte jaqueca, y con posterioridad otras dos veces más. ¿Más fallecimientos relacionados?El caso de la profesora de Marbella no es el único desenlace mortal supuestamente vinculado a la administración de la vacuna Vaxzevria (la denominación actual del fármaco de AstraZeneca). El Gobierno autonómico de Navarra informó el 23 de abril del fallecimiento de un cabo del Ejército destinado en la base de Aizoáin, en Pamplona, que fue inoculado con este antígeno el día 7. Las autoridades regionales aluden a una "trombosis de senos cerebrales con trombocitopenia y hemorragia cerebral", un cuadro similar al descrito en el nuevo informe forense de la profesora marbellí. El militar, de 35 años de edad y originario de Tarragona, se hallaba ingresado en la Clínica Universitaria de Navarra en estado de muerte cerebral desde el día 21, y también se está investigando la posible relación de su deceso con la administración de la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Como la profesora, tras el pinchazo presentó "fuertes dolores de cabeza y malestar agudo”, explicaron en la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME).

