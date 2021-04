https://mundo.sputniknews.com/20210423/sao-paulo-presenta-peticion-final-para-testar-la-primera-vacuna-brasilena-anti-covid-19-1111529534.html

Sao Paulo presenta petición final para testar la primera vacuna brasileña anti COVID-19

Sao Paulo presenta petición final para testar la primera vacuna brasileña anti COVID-19

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El gobierno del estado de Sao Paulo (sureste), a través del Instituto Butantan, presentó la petición final ante la Agencia Nacional...

En rueda de prensa, el vicegobernador del estado de Sao Paulo (sureste), Rodrigo Garcia, informó que fue presentado el protocolo final "pidiendo el inicio de test para aplicación en humanos de la Butanvac".Los test empezarán inmediatamente en cuanto la Anvisa lo autorice y durarán casi 20 semanas: en las las fases 1 y 2 participarán 1.800 voluntarios, y en la fase tres se ampliará a 9.000 personas.La tecnología de la "Butanvac" utiliza el virus de la enfermedad de Newscatle genéticamente modificado desarrollado por científicos del Icahn School of Medicine at Mount Sinai de Nueva York (EEUU).El vector viral contiene la proteína Spike del coronavirus de forma íntegra, y el desarrollo complementario de la vacuna se hará íntegramente con la tecnología del Instituto Butantan, por eso sus impulsores defienden que será la primera vacuna brasileña contra el COVID-19.En las instalaciones del Instituto Butantan de Sao Paulo se hará la multiplicación del virus, se crearán las condiciones de cultivo, la inactivación del virus, el escalonamiento de dosis y otras etapas.La iniciativa de la nueva vacuna forma parte de un consorcio internacional del que el Instituto Butantan es el principal productor, siendo responsable del 85% de la capacidad total.Este centro público, dependiente del Gobierno de Sso Paulo, se comprometió a entregar esta vacuna a Brasil y países de renta baja y media, aunque por el momento no hay ningún acuerdo formal firmado con las autoridades nacionales.

