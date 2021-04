https://mundo.sputniknews.com/20210423/polemica-en-honduras-represas-para-hoy-vacunas-para-manana-1111528265.html

Polémica en Honduras: represas para hoy, vacunas para mañana

MANAGUA (Sputnik) — Las alarmas financieras y políticas de Honduras están prendidas: el Congreso Nacional (parlamento unicameral) acaba de endeudar al país por... 23.04.2021, Sputnik Mundo

américa latina

pandemia de coronavirus

honduras

opinión y análisis

Según una frase del argot popular, el actual gobierno del Partido Nacional, en el poder desde 2010, le dejará una papa caliente a la futura administración catracha, aunque sea de su propio color partidario.La pregunta en boca de los economistas es ¿de dónde van a sacar los próximos gobiernos la deuda contratada durante la última década.Razón para el ulular de las sirenas de la incertidumbre en un país que entre múltiples problemas de índole política tiene comprometido su desarrollo debido al manejo de la pandemia.La diputada Olivia Zúniga, del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), anticipó su voto en contra del Contrato de Préstamo.El empresario y ex dirigente gremial Adolfo Facussé dijo a Radio América que los 230 millones solo servirán para financiar las campañas políticas del año electoral que culmina con los comicios generales del 28 de noviembre.¿Sembrar árboles o asegurar votos?El Congreso Nacional no sesionaba desde febrero y sí lo hizo el jueves, en formato virtual, para aprobar con el voto mayoritario de la bancada del partido gobernante el millonario empréstito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.El financiamiento será destinado a la siembra de árboles y la construcción de obras de mitigación (represas) en el curso alto de los ríos que provocaron las grandes inundaciones de noviembre de 2020 asociadas al paso de las tormentas tropicales Eta e Iota.Deuda rompe barrera del PIBDatos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), con sede en Guatemala, revelan que la deuda asumida por el Gobierno de Honduras para el año en curso ascenderá a 62,4% del Producto Interno Bruto (PIB).Las cifras muestran una escalada de ese indicador macroeconómico que en 2016 se medía en 46,8% del PIB, y en 2018 marcaba exactamente la mitad de ese índice contador del valor del mercado.De acuerdo a uno de los criterios de convergencia de la Unión Europea, la deuda pública en relación al PIB (ratio) debería de estar por debajo del 60%.Y en Honduras la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2015 parece ser papel mojado, pues esa normativa establece el 50% como parámetro deuda/PIB.A las venideras administraciones no les quedará otro remedio que acudir a la receta de ajustes fiscales para enfrentar un endeudamiento superior a los 17.000 millones de dólares.Vacunas en 11 añosPor muy noble que sea el proyecto de reforestación, analistas consideran que la prioridad del momento es la compra de vacunas contra COVID-19 y en esa asignatura el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández está reprobado.Según una reciente proyección de la Fundación Avina (latinoamericana que promueve la sustentabilidad a partir de procesos colaborativos), al ritmo actual que lleva el proceso de vacunación en Honduras, la cobertura total de la población se lograría en 569 semanas, es decir para 2032.Hasta el momento solo 26.500 hondureños han sido inmunizados gracias a la donación de 53.000 dosis: 48.000 por parte del mecanismo Covax y 5.000 del Gobierno de Israel, apuntó Avina.El economista Martín Barahona considera que el Ejecutivo está ante la disyuntiva de invertir 150 millones de dólares en la compra de inmunizantes o perder unos 3.500.000.000 aproximadamente, por la no contención a tiempo de la pandemia.

honduras

Gonzalo Becerra

Gonzalo Becerra

pandemia de coronavirus, honduras, opinión y análisis