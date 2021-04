https://mundo.sputniknews.com/20210423/la-ue-tilda-de-infraccion-el-movimiento-de-tropas-rusas-sin-aviso-previo-1111508354.html

La UE tilda de infracción el movimiento de tropas rusas sin aviso previo

La UE tilda de infracción el movimiento de tropas rusas sin aviso previo

BRUSELAS (Sputnik) — La Unión Europea sostiene que Rusia viola compromisos internacionales al efectuar, sin aviso previo, el movimiento de grandes contingentes... 23.04.2021, Sputnik Mundo

El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que las unidades que participaron en el sur y el oeste del país en los controles rápidos de su preparación de combate, empiezan a retornar a sus bases. El titular de Defensa, Serguéi Shoigú, ordenó ayer garantizar su regreso hacia el 1 de mayo.También anunció que la Unión Europea seguirá atentamente el desplazamiento de los efectivos y el material de guerra que estaban concentrados cerca de la frontera ucraniana y en Crimea.Durante la fase activa del entrenamiento en Crimea participaron más de 10.000 militares y 1.200 unidades de armas y material bélico del Distrito Militar del Sureste, de la Flota del Mar Negro, de la flotilla del mar Caspio y de las Tropas de Desembarco Aéreo.Ucrania y varios países occidentales últimamente expresan preocupación por la supuesta intensificación de la "actividad agresiva" de Moscú.Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, precisó que Rusia traslada tropas dentro de su territorio y no amenaza a nadie.Rusia ha reiterado en varias ocasiones que no es parte del conflicto en el este de Ucrania y ha expresado su interés por la resolución de la crisis política y económica que atraviesa Ucrania.Mar NegroAdemás, Stano declaró que la Unión Europea (UE) considera que el cierre de algunas zonas del mar Negro por parte de Rusia desestabiliza aún más la situación en la región.En este contexto, instó a Rusia a anular esta decisión.La Flota rusa del Mar Negro informó el 20 de abril que una serie de buques realizaron maniobras conjuntas con aviones de asalto en el mar Negro.Según publicó la semana pasada la Dirección de Navegación y Oceanografía del Ministerio de Defensa de Rusia, se suspendería entre el 24 de abril y el 31 de octubre el tránsito pacífico para los barcos militares y otras naves estatales por tres zonas del mar Negro, todas ubicadas dentro de las aguas territoriales rusas.La entidad subrayó que las restricciones no afectarían la navegación por el estrecho de Kerch.

