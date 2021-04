https://mundo.sputniknews.com/20210423/la-cancilleria-rusa-convoca-al-embajador-polaco--video-1111488465.html

La Cancillería rusa convoca al embajador polaco | Vídeo

El embajador de Polonia en Moscú, Krzysztof Krajewski, llegó a la Cancillería rusa por haber sido convocado en relación con la expulsión de diplomáticos rusos... 23.04.2021, Sputnik Mundo

El embajador se dirigió al edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores sin dar ningún comentario. Krajewski permaneció unos veinte minutos en la sede de la diplomacia rusa y la abandonó sin hacer declaraciones.El 16 de abril, la Cancillería de Rusia informó que iba a expulsar a cinco diplomáticos polacos en represalia por la decisión del Gobierno de Varsovia de declarar personas non grata a tres diplomáticos rusos por supuestas actividades "incompatibles con sus cargos".Este 15 de abril, Polonia declaró personas no gratas a tres empleados de la Embajada rusa.El Ministerio de Exteriores polaco aclaró que el motivo de la decisión fue la "violación de las condiciones del estatus diplomático por parte de estas personas y la celebración de eventos en detrimento de la República de Polonia".Algunos medios polacos vincularon la medida de Varsovia a las recientes sanciones de Estados Unidos contra Rusia.En ese contexto, desde Moscú subrayaron que la expulsión de los diplomáticos rusos respondía a los intereses de Washington y no a los de Polonia.

