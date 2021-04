https://mundo.sputniknews.com/20210423/en-chile-se-capea-el-frio-con-estas-deliciosas-frituras-de-invierno-1111528708.html

En Chile se capea el frío con estas deliciosas frituras de invierno

La sopaipilla es una de las masas fritas más tradicionales en el país sudamericano, convirtiéndose incluso, en una de las comidas rápidas preferidas entre los chilenos de todas las edades. Se puede servir dulce o salada, y es el acompañamiento ideal para los días de frío, aunque para muchos hoy es parte de su dieta cotidiana. "Empezando las primer lluvias, sí. La gente al tiro empieza a encargar, calzones rotos, sopaipillas, sopaipillas pasadas, es durante todo el invierno, hasta noviembre a veces, incluso con días de calor la gente igual les gusta y encargan. Antes no, era más marcado, cuatro meses del año que se pedía fritura, pero estos últimos años no, es casi todo el año que se consume", comenta a Sputnik Eugenia Gatica Garrido, dueña de la tienda La Tita, especialista en masas tradicionales y que lleva más de 20 años trabajando en sus preparaciones fritas. Sopaipillas y calzones rotosConsiderada como un pan frito, la receta de la sopaipilla llegó a América alrededor de 1700, derivada de lo que los españoles denominaban sopaipa, de origen árabe. Luego fueron los mapuche quienes le dieron la designación de sopaipillán, en honor a un pájaro del sur de Chile, un bocado que se puede mojar en una salsa dulce de chancaca o con agregados salados según sea la ocasión. Para los comensales como para quien las prepara, esta delicia frita forma parte del recetario de invierno y también del paisaje de la ciudad, donde, en tiempos sin pandemia, se llena de carritos ambulantes vendiendo esta fritura que da energía para comenzar y seguir el día. "Porque es un alimento calórico, para tener más energía, más calorcito, porque están calentitas, recién fritas, entonces le da más energía a la gente en la mañana para salir a trabajar, o en las tardes para tomársela con un cafecito, servirse una sopaipilla con un café, y es algo de siempre, desde que yo tengo uso de razón que se ha consumido la sopaipilla", explica.Pero si a esta receta la distingue su masa elaborada con zapallo (calabaza) en la mezcla, el también tradicional y propiamente chileno calzón roto se caracteriza por su forma de pequeño nudo espolvoreado con azúcar flor —impalpable, glas o nevada en otros países—, y que también es un infaltable de las mesas chilenas en las tardes invernales. "El calzón roto también es un producto de invierno, también es una masa frita dulce, con azúcar flor encima. Es como un pastelito, porque lleva huevo. Es muy rico. Hay personas que por los niños llevan mucho el calzón roto, para cumpleaños, para un fin de semana, para compartir ahí con los amiguitos", relata Eugenia.La leyenda cuenta que su nombre proviene de una señora, quien, en época de la Colonia, vendía pasteles y estas masas fritas en la Plaza de Armas de Santiago. Un día, el viento sorpresivamente levantó su falda y dejó ver sus calzones que estaban rotos. Desde ese día, fue conocida como la señora de los calzones rotos y con el tiempo el nombre se adaptó a los dulces que ella vendía y que justamente tiene un orificio en el centro por el cual se pasa una punta de la masa generando un pequeño doblez. Preparaciones en tiempo de pandemia Al igual que muchos locales gastronómicos que debido a la pandemia han tenido que adaptarse a la crisis sanitaria y sus correspondientes cuarentenas, La Tita hoy ofrece despachos a domicilio o desde el mismo local, para quienes no saben preparar estas tradiciones culinarias, o para quienes quieren capear el frio o apaciguar un antojo. Al igual que ella, otras pastelerías de Santiago que preparan sopaipillas y calzones rotos, trabajan con servicios de delivery, lo que les ha permitido vender sus productos y sortear estos complejos tiempos de pandemia. "Ya viene el frío y eso ayuda bastante para que las personas puedan encargar. Aparte, mi negocio no es solamente de eso, es de empanadas de pino, también por años que se hace. Se encuentran varias cosas, variedad de productos que tenemos, empanadas de pino fritas, de horno, pero en esta fecha más la fritura, la sopaipilla, el calzón roto, la sopaipilla pasada", detalla la dueña de La Tita. "Hay muchos que han tenido que cerrar, pero nosotros hasta ahora hemos logrado estar en pie todavía, afortunadamente", añade. Lo cierto es que muchas personas que venden en sus carritos, en distintas esquinas de la capital chilena, también se han arriesgado a salir a trabajar para poder sobrevivir la crisis y ganar algún sustento para llevar a sus hogares. Sobre todo, si se considera que muchos de los que consumen estas delicias lo hacen en la calle, camino al trabajo o a los estudios, a pesar que una gran mayoría están en teletrabajo o solo con clases virtuales. "Yo todas las mañanas cuando salgo del metro me como una sopaipilla con un café, yo soy considerado trabajador esencial en mi empresa, y no he dejado de trabajar, y este es mi desayuno", comenta a Sputnik Rodrigo Camargo, electricista en una empresa de soporte.Tanto para quienes consumen estas tradicionales recetas de invierno como para quienes las preparan, el valor que poseen no solo se relaciona a su sabor, sino también con esa historia que nos habla de nuestra propia infancia y con el amor que hay detrás de cada una de estas dos exquisitas preparaciones.

