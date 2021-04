https://mundo.sputniknews.com/20210423/el-falso-dia-internacional-de-la-violacion-que-preocupa-a-las-mujeres-1111525634.html

El falso 'Día Internacional de la Violación' que preocupa a las mujeres

El falso 'Día Internacional de la Violación' que preocupa a las mujeres

Un supuesto reto viral surgido en Tik Tok indicaba al 24 de abril de 2021 como el 'Día Internacional de la Violación'. Al tiempo que la Policía de países como... 23.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-23T20:07+0000

2021-04-23T20:07+0000

2021-04-23T20:07+0000

américa latina

tiktok

violencia de género

redes sociales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/18/1092886783_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_78f112e44f9c69196a08aa7c06728d0f.jpg

Una supuesta advertencia sobre la existencia de un Día Internacional de la Violación el 24 de abril encendió la alarma de mujeres, organizaciones sociales y autoridades en varios países ante la posibilidad de que, a pesar de que se trata de una convocatoria falsa, algunos agresores aprovechen la ocasión para agredir sexualmente a mujeres.La verdad y la ficción a veces pueden entrecruzarse de forma extraña en las redes sociales. Es lo que parece haber sucedido en torno a un supuesto "desafío" surgido en Tik Tok que incitaba a hombres a cometer un delito, y abusar sexualmente de mujeres el 24 de abril de 2021, en el marco del International Rape Day.Por supuesto, no existe ningún tipo de convocatoria oficial para agredir sexualmente a mujeres. Sin embargo, en los días previos al 24 de abril cientos de publicaciones se acumularon en Tik Tok para advertir sobre este presunto desafío, surgido —de acuerdo a esas fuentes—a partir de un grupo de hombres en Estados Unidos.Si bien las advertencias sobre este día se hicieron virales, los mensajes originales en los que se convocaba a las violaciones no fueron encontrados.¿Existe realmente el Día de la Violación?La reiteración de mensajes advirtiendo sobre el #April24th2021 —el hashtag que acompañó la convocatoria— hizo que algunas autoridades debieran tomar el tema con precaución. Así es que la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se encargó del caso y luego de algunos "patrullajes" por internet comprobó la existencia de audios, vídeos y textos que hablaban del caso.Sin embargo, en ese análisis no logró encontrar los mensajes originales, por lo que a través de un comunicado se limitó a especular con que el mensaje "posiblemente surgió como un reto a través de una plataforma para publicar vídeos cortos, en los Estados Unidos y posteriormente se comenzó a viralizar en otras redes sociales".Las autoridades mexicanas dedicadas a los delitos cibernéticos consideran que, en realidad, el mensaje solo buscó "difundir pánico entre los usuarios del ciberespacio" y pidió a los usuarios "a no creer en este tipo de publicaciones, ignorarlas, no difundirlas ni compartirlas a través de los likes o retuits".En efecto, los expertos advirtieron que "existen personas maliciosas que con este tipo de mensajes conocidos como Noticias Falsas o Fake News, buscan generar pánico entre la ciudadanía, valiéndose de temas sensibles y dolorosos como la violencia sexual".Algo similar hizo la Policía Nacional de Colombia, que a través de un vídeo exigió que la población "no difunda información falsa" y recordó que en el país sudamericano existen delitos para castigar a quienes difundan e instiguen a cometer delitos, o causen pánico a la población.¿Hay que cuidarse el 24 de abril?Que la convocatoria a violar mujeres el 24 de abril no tenga un sustento real no tranquiliza a las organizaciones de mujeres de América Latina, que se mantienen preocupadas de que la difusión de la idea, aunque fuera para repudiarla, pueda inspirar algún acto de violencia.El colectivo feminista mexicano Women On Fire, por ejemplo, divulgó en las horas previas al 24 de abril una serie de recomendaciones para, sea real o no, extremar ciertos cuidados durante la jornada. "Lo mejor siempre es estar alertas y cumplir con los métodos de seguridad y defensa personal", indica la organización.Women On Fire pide que las mujeres "no entren en pánico" a partir de la noticia. "Las mujeres lamentablemente estamos en peligro todos los días, lo mejor es informarnos y cuidarnos entre nosotras, este tipo de situaciones son creadas para sembrarnos miedo y eso ya no lo permitiremos", agrega.La organización consigna una serie de recomendaciones para que las mujeres se mantengan atentas y minimicen la posibilidad de sufrir ataques:

https://mundo.sputniknews.com/20210312/no-estan-solas-una-voz-de-esperanza-para-victimas-de-violencia-de-genero-en-ecuador-1109909082.html

https://mundo.sputniknews.com/20210414/el-periplo-por-la-justicia-de-una-sobreviviente-a-un-intento-de-feminicidio-en-mexico-1111181509.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tiktok, violencia de género, redes sociales