Coronavirus en Rusia. Últimos datos. La viceprimera ministra rusa Tatiana Gólikova informó al presidente Vladimir Putin sobre la situación del coronavirus en las regiones rusas que, en rasgos generales, se está estabilizando.

Según Golikova, 16 de las 83 regiones, que componen la Federación de Rusia, están en la etapa de disminución del nivel de la enfermedad, mientras que 62 de ellas se encuentran en la etapa de estabilización de la situación.Los dirigentes del país vigilarán la situación epidemiológica, dijo el Presidente Vladimir Putin tras escuchar el informe de Gólikova. Hasta ahora Rusia ha registrado 4.744.961 casos de coronavirus, de ellos 4.371.214 recuperaciones y 107.501 decesos.En otras noticiasRusia no ha tomado medidas algunas que puedan afectar las relaciones con EEUU y no es el promotor de su agravamiento. Así lo declaró este 23 de abrila la prensa Dmitri Peskov, portavoz del presidente de Rusia.Las relaciones ruso-norteamericanas se agravaron después de aquella entrevista de grueso calibre del presidente Joe Biden, en la que declaró que Moscú deberá “pagar un precio”, por la supuesta injerencia en las elecciones de EEUU, además que se permitió entonces juicios impropios contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin.El 15 de abril, Joe Biden firmó un decreto con sanciones contra Moscú. Y el 16 de abril, la Federación de Rusia hizo lo propio en respuesta. Las escandalosas acusaciones sobre la supuesta implicancia de Rusia en las explosiones de 2014 ocurridas en Chequia son una “mentira absoluta”. Así lo declaró el director del Servicio de Inteligencia del país, Serguéi Narishkin, también presidente de la Sociedad de Historia de Rusia.Narishkin señaló que los líderes políticos, la cúpula política de un grupo de países occidentales “están afanados con tozudez maníaca a destruir paso a paso la materia sutil y bastante frágil de la estabilidad y de la seguridad internacional”.Los liquidadores de la avería en la central nuclear de Chernóbil, ocurrida el 26 de abril de 1986, habitantes de la ciudad de Vólogda, se preparan para conmemorar un nuevo aniversario de la mayor tragédia en la histórica de la energía atómica. Vólogda, es una antigua ciudad rusa, fundada el mismo año que Moscú, en 1147, ubicada a unos 450 km al norte de la capital y poblada por poco más de 300 mil habitantes.De los casi 60 mil liquidadores de las consecuencias de la avería de Chernobil, movillizados desde todos los rincones de la entonces Unión Soviética, unos 2 mil eran residentes de Vólogda.Polonia llama a Alemania a renunciar a la ejecución del proyecto de construcción del gasoducto Nord Stream 2 en aras de la “solidaridad europea”, declaró el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki. En las disputas con algunos Estados se debe subrayar un elemento que siempre es una herida en Europa y un tema que debe resolverse para no afectar a la solidaridad europea. Se trata de Nord Stream 2, dijo Morawiecki. Estos y otros temas en el programa informativo-analítico El punto.

