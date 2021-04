https://mundo.sputniknews.com/20210423/basta-de-mierda-activistas-arrojan-estiercol-de-vaca-cerca-de-la-casa-blanca--video-1111483844.html

"Basta de mierda": activistas arrojan estiércol de vaca cerca de la Casa Blanca | Vídeo

"Basta de mierda": activistas arrojan estiércol de vaca cerca de la Casa Blanca | Vídeo

Activistas climáticos arrojaron carretillas cargadas de excrementos de vaca cerca de la Casa Blanca en Washington. De esta manera buscan llamar la atención a... 23.04.2021, Sputnik Mundo

Con el lema Basta de mierda (Stop the bullshit, que también podría traducirse como Basta de mentiras) los activistas marcharon hacia la calle 17 y la avenida New York Northwest, cerca de la residencia presidencial, donde descargaron montones de heces de vaca.Los activistas afirman que el plan de Biden de reducir a la mitad las emisiones de EEUU para el 2030 no es suficiente.La marcha coincide con la cumbre virtual sobre el clima a la que asisten 40 líderes mundiales y en la que se han comprometido a alcanzar emisiones netas cero para 2050. Poco antes, el Departamento del Interior de EEUU anunció que suspenderá hasta junio las licitaciones de concesiones para la explotación de petróleo y gas en tierras públicas. La iniciativa es parte de una revisión del programa para ver cómo incide en el cambio climático.Al día de hoy, EEUU es el segundo país más contaminante del mundo con cerca del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero, solo superado por China. Uno de los primeros pasos de Biden, tras su entrada en la Casa Blanca, fue reincorporar a Estados Unidos al Acuerdo Climático de París, abandonado por su antecesor.

