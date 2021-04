Barcelona ratifica su respaldo a la Superliga y se acerca a su 'enemigo' histórico

https://mundo.sputniknews.com/20210423/barcelona-ratifica-su-respaldo-a-la-superliga-y-se-acerca-a-su-enemigo-historico-1111486686.html

Luego de que 10 de los 12 clubes involucrados en la secesionista competición se retiraron rápidamente tras la enardecida reacción negativa, el presidente del Barcelona Joan Laporta quedó como el solitario socio del plan concebido por su contraparte del Real Madrid, Florentino Pérez.Precisamente debido a las críticas que recibió la Superliga, el Barcelona difundió un comunicado en el que procuró apaciguar tensiones y prometió escuchar las voces de los detractores.En su comunicado, el Barça sostuvo que no sumarse a la Superliga hubiera sido "un error histórico". Pero el club catalán añadió que si bien sigue apoyando a la Superliga, no se puede pasar inadvertido el repudio que ha recibido."Es innegable que el FC Barcelona entiende que hay que abrir un análisis mucho más profundo. Este análisis en profundidad requiere del tiempo y la necesaria serenidad", dijo el club.Sin embargo, Joan Laporte afirmó que la propuesta todavía sigue en pie. La participación del Barcelona está condicionada a un voto de la asamblea de socios del club."Tenemos una posición de prudencia. Es una necesidad, pero la última palabra la tendrán los socios", expresó el presidente del club.El dirigente pareció expresar disposición a modificar la parte más polémica del proyecto, la que asegura la participación vitalicia de los 15 clubes fundadores, dejando apenas cinco plazas de participación abierta."Debe ser una competición atractiva, basada en los méritos deportivos. Somos defensores de las ligas estatales y estamos abiertos a un diálogo abierto con la UEFA. Necesitamos más recursos para que esto sea un gran espectáculo. Creo que habrá un entendimiento", afirmó el presidente del club.Laporta, quien previamente presidió al Barcelona entre 2003-10, fue reelegido en el cargo en marzo. Cuando hacía campaña, no se manifestó a favor de la Superliga, pero cambió de postura tras asumir las riendas de un atribulado club, el cual arrastra una deuda que excede los 1.000 millones de euros (1.200 millones de dólares).Las finanzas del Barcelona han sido muy golpeadas por la pandemia, algo acentuado por haber tenido la nómina más cara del fútbol la pasada campaña. Uno de los grandes desafíos del presidente del Barcelona, al manejar las cuentas del club, es tratar de convencer a Lionel Messi de que firme un nuevo contrato al final de este curso.Otras voces de EspañaMientras Laporta se pronunciaba en Barcelona, los otros clubes españoles no involucrados en la Superliga se reunieron virtualmente con el presidente de la Liga, Javier Tebas, para presentar un frente común ante la nueva competición. Real Madrid, Barcelona y Atlético no fueron invitados al encuentro.Tebas dirigió sus críticas más punzantes hacia el presidente del Real Madrid, a quien se le atribuye la gestación de la liga."Si dice que esta Superliga va a salvar al fútbol, o miente o se equivoca. Florentino Pérez miente. No puede ayudar al fútbol porque destruye al fútbol nacional", señaló Tebas."Los seis clubes ingleses jamás van a estar en este tipo de competición y los alemanes, tampoco. La Superliga tal y como la han concebido está muerta y desahuciada. Ahora mismo es un torneo binario, pero en Italia se están borrando también. Tocar ahora la puerta de una negociación me parece hasta cínico", afirmó el presidente de la Liga.Los jugadores de los clubes españoles excluidos del proyecto vistieron el pasado 21 de abril camisetas con mensajes críticos antes de sus partidos. Pero por lo demás, las protestas contra el proyecto han sido más moderadas en España que en Inglaterra.El rechazo de los otros miembros Los clubes más poderosos de Inglaterra, España e Italia lanzaron la Superliga el 18 de abril, pero el proyecto se desmoronó de inmediato ante la oleada de rechazo que provocó por parte de otros clubes, hinchas y autoridades gubernamentales en Europa.Los seis equipos ingleses involucrados en la competición renunciaron un par de días después, renuentes ante el creciente repudio de sus hinchas y advertencias de intervención del gobierno británico. Al día siguiente, el conjunto español Atlético de Madrid y los tres italianos en el plan, la Juventus, el Milan y el Inter, también se bajaron.Pese a quedar prácticamente como el único de pie, el presidente del Real Madrid Florentino Pérez, señalado para ser el líder fundador de la Superliga, dijo que la idea distaba de haber muerto y más bien estaba en "standby".Tanto la Juventus como el Milan dejaron abierta la posibilidad de sumarse a la Superliga en una fecha posterior en sus comunicados divulgados el 21 de abril.Por su parte, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, trató de moderar su crítica al Barcelona.Los 12 clubes de la élite europea aspiraban aumentar sus ingresos, eliminando a la UEFA de la ecuación y reemplazar a la Liga de Campeones con un nuevo torneo de 20 equipos.

