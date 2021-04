https://mundo.sputniknews.com/20210423/alerta-morada-en-caracas-feministas-contra-la-violencia-y-el-acoso-callejero-1111526283.html

Alerta morada en Caracas: feministas contra la violencia y el acoso callejero

CARACAS (Sputnik) — En muchas zonas de Caracas las calles son solitarias, y de noche la mayoría se tornan oscuras por falta de alumbrado público, lo que se... 23.04.2021

acoso sexual callejero

violencia contra la mujer

américa latina

feminismo

venezuela

opinión y análisis

Aunque hasta el momento no existe balance oficial y los cuerpos de seguridad no responden preguntas sobre este tema, la organización feminista Método Wom contó a Sputnik que entre febrero y marzo registró a través de sus redes más de 100 denuncias de acoso, persecución e intentos de secuestro.Victoria Romero, presidenta de esta organización, explicó que ante el incremento de denuncias en las redes de violencia y acoso callejero colocaron en sus cuentas de Twitter e Instagram un formulario para que las mujeres víctimas puedan contar lo que les sucedió.El objetivo de esta organización es recopilar datos de este tipo de sucesos para impulsar medidas de protección individuales y también generar una reacción por parte de las autoridades.Alerta moradaPor ello, Método Wom decidió declarar una "alerta morada" el pasado 27 de marzo, como medida de protesta y llamado de atención, especialmente dirigido a Altamira, Los Palos Grandes, Chacao, La Castellana, en el este de la ciudad, y El Paraíso y Caricuao en el oeste.Sin embargo, Romero explicó que tras esta declaración el número de denuncias se incrementó en zonas como Plaza Venezuela, Chacaíto, Los Dos Caminos, Santa Mónica, La Campiña, El Marqués, La Urbina, entro otras localidades, abarcando casi toda la ciudad, e incluso otros estados del país.El pasado 7 de abril, el alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, dijo a través de un programa transmitido por el circuito radial Unión Radio, que estaban investigando el caso de Tiany Cárdenas, uno de los registrados recientemente en Altamira, y el de una de las pocas mujeres que ha acudido de anunciar ante los cuerpos de seguridad.En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la joven explicó que el pasado 5 de abril mientras caminaba entre Altamira y Parque Miranda (este) un sujeto la persiguió en la calle y la pinchó con una jeringa cerca de la cadera, y señaló que, aunque desconoce cuál fue la sustancia que le inyectó, dice que sintió su cuerpo dormido y no recuerda bien qué ocurrió después.Romero explicó que son pocas las mujeres que se deciden a denunciar, y cuando lo hacen se duda de su palabra o porque no responde de forma efectiva para capturar a los implicados.'Modus operandi'Las formas de actuar de estos grupos que atacan o persiguen a mujeres que están solas son múltiples.Sputnik consultó a cuatro mujeres para preguntar si en los últimos meses se habían sentido amenazadas y la mayoría respondió afirmativamente.Rita Rosales, residente de Sebucán (este), contó a esta agencia que hace un mes, mientras regresaba a su casa dos sujetos en una camioneta negra la persiguieron.Atenea Torres, por su parte, contó que el martes 20 se montó en un vagón del metro de Caracas con sentido hacia oeste, y una pareja la persiguió, y aseguró que, aunque sintió mucho miedo logró esquivarlos.Otra de las mujeres que prefirió no ser identificada relató que mientras caminaba desde la estación del metro de Plaza Venezuela hacia una parada de autobuses dos hombres la persiguieron.Caminar libresAnte denuncias de este tipo y similares a las de Tiany Cárdenas, organizaciones feministas como Método Wom y Tinta Violenta piden apoyo a las autoridades. Llaman a las mujeres a no abandonar la calle, sino a construir el camino para sentirse libres de violencia."De ninguna manera la alerta morada busca causar un caos, terror y mucho menos (…) Me gusta mucho una frase que dice: '¿Cuándo será el día que las mujeres puedan sentirse en la calle libres y no seguras?', libres de violencia, no sentirse seguras porque puede haber un agresor por ahí, sino libre de salir, de caminar", dijo.El registro de la organización Método Wom se inició ante la inquietud de sus más de 200 integrantes por el incremento de casos, que a su juicio habían quedado aislados. Ahora han decidido comenzar a brindar apoyo legal para que las denuncias se formalicen y las autoridades tengan en cuenta las zonas de mayor riesgo.Además, llaman a las autoridades venezolanas a elaborar políticas públicas con perspectiva de género, promover medidas de protección en las calles, garantizar una buena iluminación, incrementar el patrullaje en zonas de riesgo y sensibilizar a los funcionarios que reciben las denuncias.

venezuela

Magda Gibelli

acoso sexual callejero, violencia contra la mujer, feminismo, venezuela