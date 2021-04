https://mundo.sputniknews.com/20210423/1111523732.html

Venezuela espera relación de respeto con quien resulte electo en Perú

Venezuela espera relación de respeto con quien resulte electo en Perú

"No nos inmiscuimos en los asuntos internos, ni queremos opinar sobre esa posición personal que tiene Pedro Castillo (candidato presidencial de Perú Libre, izquierda) sobre nuestro país; lo único que queremos decir es que Venezuela aspira las mejores relaciones de respeto mutuo, reciprocidad y apoyo con el Gobierno que resulte electo de votaciones democráticas", expresó Chávez en conversación con Sputnik.Castillo advirtió al presidente Nicolás Maduro que no intente intervenir en la política de su país, y dijo que si algo tiene que decir sobre Perú primero arregle "sus problemas internos".En ese sentido, Chávez, integrante de la directiva del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), recordó que Venezuela es la que ha sido víctima de una política hostil por parte de los anteriores gobiernos peruanos.MigrantesEl candidato presidencial peruano también le pidió a Maduro llevarse a los venezolanos que han migrado para "delinquir" en ese país.Chávez manifestó que aunque la posible expulsión de ciudadanos venezolanos forma parte de la política interna de Perú, las acciones de xenofobia son contrarias al derecho internacional.Castillo anunció que de ganar la presidencia, emitirá un decreto dando 72 horas de plazo para que salgan los extranjeros que hayan ido a delinquir.El parlamentario señaló que la migración venezolana se produjo a consecuencia de las medidas económicas impuestas contra la nación suramericana.Hasta el momento, Maduro no se ha pronunciado sobre las declaraciones emitidas por el candidato de izquierda peruano, quien recibió el apoyo del expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019).En la primera vuelta electoral, efectuada el pasado 11 de abril, Castillo obtuvo el 18,94% de los votos, seguido por la candidata de derecha Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, quien consiguió 13,40% de los sufragios.Las relaciones entre Venezuela y Perú no se encuentran en su mejor momento, luego de que en 2017 se conformara el Grupo de Lima con el objetivo de dar seguimiento y acompañar a la oposición venezolana para buscar una salida pacífica a la crisis en el país suramericano.El Grupo de Lima apoya al opositor Juan Guaidó, quien en 2019 se autoproclamó presidente interino de Venezuela.

