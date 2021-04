https://mundo.sputniknews.com/20210423/1111498279.html

Sevilla y San Petersburgo acogerán partidos adicionales de la Eurocopa 2020

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de la Asociación Polaca de Fútbol, Zbigniew Boniek, anunció que Sevilla y San Petersburgo alojarán partidos adicionales de la... 23.04.2021, Sputnik Mundo

"Sevilla y San Petersburgo, oficial!", escribió Boniek en su cuenta de Twitter.De este modo, Sevilla y San Petersburgo acogerán los partidos de la selección polaca trasladados de Bilbao y Dublín.El equipo nacional de Polonia forma parte del Grupo E junto con España, Suecia y Eslovaquia.Bilbao perdió el derecho a albergar partidos de la Eurocopa por no poder garantizar la presencia de espectadores en los encuentros.Según el periódico The New York Times, Dublín tiene prohibido acoger los partidos del torneo por razones similares.Se había previsto que cada una de dichas ciudades alojará tres partidos de la fase de grupos y uno de octavos de final.El Campeonato de Europa 2020 fue aplazado por la pandemia del COVID-19 y debe celebrarse del 11 de junio al 11 de julio de 2021.

