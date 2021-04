https://mundo.sputniknews.com/20210423/1111495317.html

La RCA discute con Rusia proyectos de reconstrucción por valor de $11.000 millones

La RCA discute con Rusia proyectos de reconstrucción por valor de $11.000 millones

MOSCÚ (Sputnik) — Las autoridades de la República Centroafricana (RCA) debatieron con sus homólogos y las compañías de Rusia varios proyectos de reconstrucción... 23.04.2021, Sputnik Mundo

"Tenemos proyectos viales por valor de alrededor de 6.000 millones de dólares, un proyecto de ferrocarril por 3.000 millones de dólares, y también tenemos que construir una nueva ciudad, que costará 2.000 millones de dólares", dijo al término de su visita a Moscú.El ministro señaló que los futuros proyectos se debaten con las empresas y las autoridades rusas, en particular con el ministro de Construcción, Irek Faizullin.El 14 de marzo, la RCA celebró la segunda ronda de las elecciones generales en 49 circunscripciones electorales, simultáneamente votaron en 69 más en primera vuelta. Los comicios del 27 de diciembre no pudieron llevarse a cabo de forma segura en varias regiones del país debido a los ataques de los grupos insurgentes.En la votación de diciembre, Faustin-Archange Touadéra fue reelecto como presidente de la república con el 53,16% de los sufragios, mientras que su rival, Anicet-Georges Dologuele, líder del partido Por el Renacimiento Centroafricano, recibió el apoyo del 21,9% de apoyos.La oposición y los grupos armados rebeldes no reconocieron los resultados de las presidenciales. El Gobierno denunció intentos de atacar la capital, Bangui; los amotinados lograron apoderarse de varias poblaciones, parte de las cuales fueron liberadas más tarde.

