Una niña de Huelva ofrece una "barrita de chocolate" a quien encuentre a su perrito Trapito

Mari Trini, una niña de 12 años, empapeló las calles de Lepe, en Huelva, pidiendo ayuda para encontrar a su perro Trapito. Como recompensa ofrece "una barrita... 22.04.2021, Sputnik Mundo

Hace unos días, Trapito, el perro pincher de Mari Trini, se escapó de casa. Desde entonces, asegura la madre de la niña, Mari Trini no deja de llorar y apenas puede conciliar el sueño porque el perrito no solo fue su regalo de cumpleaños, sino que es su primer animal de compañía y su mejor amigo, un compañero del que no se separó desde que se conocieron. Para calmar a su hija, la familia ha buscado a Trapito por cada rincón de la ciudad, pero nada, así que Mari Trini decidió pedir ayuda a sus vecinos y empapelar las calles con la foto de su perro perdido y una nota escrita a mano que ha enternecido a muchos.Mari Trini ya ha recibido llamadas de distintos puntos de España de gente que le manda fotos con perros parecidos a Trapito, pero ninguno es. Incluso hay quienes se han ofrecido a regalarle otro, pero Mari Trini quiere al suyo.Conmovidos por el llamado de ayuda de Mari Trini, la Policía de Lepe se unió a la búsqueda. Mientras tanto, la niña sigue esperando con una barrita de chocolate para entregársela a quien traiga de vuelta a su mejor amigo.

