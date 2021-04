https://mundo.sputniknews.com/20210422/putin-propone-cooperar-en-supervision-de-emisiones-nocivas-en-cumbre-del-clima-1111472552.html

Putin propone cooperar en supervisión de emisiones nocivas en Cumbre del Clima

Putin propone cooperar en supervisión de emisiones nocivas en Cumbre del Clima

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, participó este 22 de abril en una cumbre virtual sobre cuestiones relacionadas con el clima, convocada por su homólogo... 22.04.2021

Putin propone cooperar en supervisión de emisiones nocivas en Cumbre del Clima El presidente de Rusia, Vladímir Putin, participó este 22 de abril en una cumbre virtual sobre cuestiones relacionadas con el clima, convocada por su homólogo estadounidense, Joe Biden, y propuso establecer una cooperación internacional para la supervisión de todas las emisiones nocivas.

"Rusia también trabaja para bajar el nivel de emisión de los gases de efecto invernadero. Este miércoles 21 de abril me dirigí a la Asamblea Federal (Parlamento ruso) y ordené reducir el volumen de las emisiones acumuladas en el país para el 2050", señaló el mandatarior ruso.Putin a su vez precisó que "estas emisiones se redujeron dos veces, como consecuencia de una reconstrucción cardinal de la industria y del sector de la energía que se realiza durante los últimos 20 años en Rusia. "Como resultado las fuentes de energía con emisiones bajas constituyen un 45% de la combinación energética de Rusia”, puntualizó.Respecto al problema del calentamiento global, el jefe del Kremlin, señaló que la situación que lo estimuló no surgió ayer y dado que el dióxido de carbono persiste en la atmósfera durante cientos de años, discutir sobre nuevas emisiones no es suficiente para solucionar el problema. Putin a manera de ejemplo, agregó que al metano le corresponden el 20% de las emisiones antropogénicas. Y cada tonelada crea un efecto invernadero de 25 a 28 veces superior que una tonelada de CO2. "Si, digamos, durante los siguientes 30 años logramos reducir a la mitad la emisión de metano, según los expertos, para el 2050 la temperatura global bajaría en 0,18 grados, que es hasta un 45% de diferencia entre la temperatura actual y el objetivo del Acuerdo de París", resaltó el mandatario ruso. "Invitamos a todos los países interesados sumarse a los estudios científicos conjuntos, invertir juntos en proyectos climáticos de importancia práctica y ocuparse más activamente del desarrollo de las tecnologías con bajas emisiones de carbono para suavizar las consecuencias y adaptación al cambio climático", acotó Putin.A finales de marzo, la Casa Blanca señaló que la cumbre se celebrará durante dos días, el 22 y el 23 de abril, y sus participantes "subrayarán la urgencia y los beneficios económicos de una acción climática más fuerte".Para Washington, el evento "será un hito clave en el camino hacia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26)", que se celebrará del 1 al 12 de noviembre en Glasgow (Escocia, Reino Unido).EEUU invitó a esta cumbre a 40 líderes mundiales, incluidos los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; Brasil, Jair Bolsonaro; México, Andrés Manuel López Obrador; China, Xi Jinping; y Francia, Emmanuel Macron; así como los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau; y Reino Unido, Boris Johnson; y la canciller de Alemania, Angela Merkel.Estos y otros temas en El Punto.

