https://mundo.sputniknews.com/20210422/momentos-de-panico-salva-a-su-esposa-del-ataque-de-un-lince-rabioso--video-1111461073.html

Momentos de pánico: salva a su esposa del ataque de un lince rabioso | Vídeo

Momentos de pánico: salva a su esposa del ataque de un lince rabioso | Vídeo

Un vecino de Carolina del Norte vivió tal vez uno de los minutos más escalofriantes y tensos de su vida cuando un lince rojo rabioso atacó a su esposa en su... 22.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-22T14:54+0000

2021-04-22T14:54+0000

2021-04-22T14:55+0000

animales

videoclub

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/1111460666_0:263:2048:1415_1920x0_80_0_0_d5d9556fc95768ea25bdafa0c2b1755d.jpg

Happy Wade y su mujer, Kristi, estaban a punto de subir a su camioneta para ir al veterinario. El hombre traía en las manos un recipiente con brownies, mientras que la mujer sujetaba una gata en un transportín. Sin embargo, la idílica escena pronto tomó un giro inesperado. El corto vídeo de la espeluznante escena, captado por una cámara de seguridad, se hizo viral en Twitter y acumuló más de 12 millones de reproducciones en varios días:En las imágenes se ve cómo la mujer comienza a gritar, pues un lince salvaje salió desde debajo del auto y la atacó por la espalda. Por su parte, el hombre corre rápidamente hacia su esposa en un intento de salvarla del agresivo animal. Finalmente, agarra al felino con ambas manos, mientras que Kristi, presa del pánico, vuelve corriendo a la casa. Luego, Happy lo arroja en el césped, tan lejos como puede, pero el animal huye y se esconde bajo el coche. A continuación, el hombre saca una pistola y se pone a perseguir al felino. Según informan los medios locales, al final abatió al animal.La oficina del alguacil del condado de Pender emitió un comunicado en el que informó de que el lince que atacó a Kristi Wade "dio positivo por rabia". Tras el ataque, los Wade recibieron un tratamiento con antibióticos y una vacuna antirrábica. También se informa que minutos antes, este mismo lince atacó a otro vecino. Kristi reveló en un comentario a The New York Times que "no olvidará pronto" la mirada del furioso felino. "Amamos a los animales, así que fue muy difícil para mi esposo hacerlo (matar al lince)", agrega.

https://mundo.sputniknews.com/20210421/no-todos-los-heroes-llevan-capa-un-guardavias-salva-a-un-nino-de-morir-atropellado-por-un-tren-1111426814.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

animales, videoclub, eeuu