Médico salvadoreño: Rusia ha cambiado de hecho mi perspectiva de la vida

El anestesiólogo salvadoreño Alonso Recinos pasó en San Petersburgo dos años y tres meses estudiando medicina y adaptándose a nuevas circunstancias. Sus planes... 22.04.2021, Sputnik Mundo

Estaba a punto de ir a estudiar a España con todos los documentos ya listos. Pero como fueron los meses previos al Mundial 2018 en redes sociales había mucha información sobre Rusia. Un día vio una entrevista de un latinoamericano que estudiaba en Moscú. Así empezó a investigar y le pareció una idea atractiva porque podía estudiar lo que deseaba y convivir con una cultura totalmente desconocida para él.Adaptarse a nuevas circunstancias fue todo un reto. No hablaba nada de ruso, sabía inglés y francés que le servían poco en la comunicación cotidiana. Alonso destaca que hay bastantes diferencias entre las costumbres latinoamericanas y rusas. Entre lo que le sigue asombrando al protagonista del programa se ubica el clima, especialmente en invierno, y ciertas tradiciones como el baño ruso. "A mí me resulta muy difícil encontrar un gusto para disfrutar de esta costumbre cuando usan unas ramitas, unas hojas y te golpean la espalda para, no sé, aumentar tu estado de salud", comparte Alonso su experiencia.El médico salvadoreño habla también del sistema de salud ruso y da algunos consejos para mantener la vida sana.

