La herencia de la Guerra Fría: hallan isótopos radiactivos en la miel de EEUU

Las pruebas nucleares realizadas en las décadas de 1950 y 1960 dejaron un oscuro legado en el medioambiente. Un equipo de investigadores ha registrado niveles... 22.04.2021, Sputnik Mundo

Durante el estudio, los científicos examinaron 122 muestras de miel de abeja provenientes de la costa este de EEUU y llegaron a la conclusión de que 68 de ellas contenían niveles elevados de cesio. Este subproducto aparece como resultado de la fisión nuclear entre el uranio y el plutonio durante una prueba atómica. Sus restos a menudo se pueden encontrar en fuentes alimenticias debido a la contaminación nuclear del medio ambiente.Fue en 2017 cuando el líder del estudio, Jim Kaste, del Departamento de Geología de la Universidad William & Mary en Williamsburg, asignó a sus estudiantes una tarea para demostrarles que los restos radiactivos de la época de la Guerra Fría todavía persisten en el medio ambiente. Pidió que sus estudiantes trajeran alimentos locales de las regiones donde pasaban las vacaciones de primavera. Al examinar los alimentos con un detector gamma, el profesor y sus alumnos vieron que frutas, nueces y otros alimentos mostraban rastros muy débiles de cesio-137, algo que no era sorprendente. Sin embargo, Kaste se quedó boquiabierto cuando vio los niveles del isótopo en una muestra de un tarro de miel que uno de sus estudiantes había comprado en un mercado de agricultores de Carolina del Norte: era 100 veces más alto de lo normal.Para averiguar por qué la miel registró niveles tan altos de cesio radiactivo, Kaste y su equipo analizaron más de 120 muestras de miel pura y no filtrada producida por los apicultores del este de EEUU.La mayoría de las pruebas nucleares realizadas por EEUU, la URSS y otros países tuvieron lugar sobre las islas Marshall, en el océano Pacífico, y el archipiélago de Nueva Zembla, en el Ártico. El investigador sugiere que el efecto acumulativo de más de 500 detonaciones liberó a la atmósfera una cantidad récord de radiación ionizante. El investigador sugiere que los restos radiactivos se abrieron camino hasta la estratosfera, donde permanecieron hasta durante un año. A lo largo de este tiempo, se distribuyeron por todo el globo antes de caer con las lluvias. Kaste recuerda que debido a este hecho las partículas radiactivas se pueden encontrar en todos los continentes y hasta en el fondo de los océanos.Pero, ¿por qué es la miel el alimento que registra los niveles más altos de cesio-137? Cabe señalar que la costa este de EEUU no recibe la mayor cantidad de precipitaciones. La verdadera razón de este fenómeno es el hecho de que en esta zona, el suelo tiene bajos niveles de potasio, un elemento que las plantas absorben como nutriente. El potasio y el cesio tienen ciertas similitudes a nivel atómico, así que cuando las plantas no pueden obtener suficiente potasio, comienzan a absorber cesio, incluso el radiactivo. Luego, el elemento termina en el néctar de las plantas y, por consecuencia, se concentra en la miel.Afortunadamente, no se trata de un isótopo peligroso, así que incluso los niveles elevados no son un motivo de preocupación, pues se encuentran muy por debajo de los niveles considerados peligrosos para la salud. Si bien en las décadas de 1960 y 1970 era mucho más alto.

