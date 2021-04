https://mundo.sputniknews.com/20210422/filtran-primeras-imagenes-de-un-nuevo-dron-bombardero-chino-1111439971.html

Filtran primeras imágenes de un nuevo dron bombardero chino

Filtran primeras imágenes de un nuevo dron bombardero chino

Las fotos del prototipo publicadas en la red social Weibo han sido retocadas para ocultar el equipo del dron. No obstante, los fragmentos visibles permiten

Las fotos del prototipo publicadas en la red social Weibo han sido retocadas para ocultar el equipo del dron. No obstante, los fragmentos visibles permiten entender que el vehículo no tripulado guarda cierta semejanza con la maqueta presentada en la exhibición de equipos civiles y militares de Pekín en el 2019.De acuerdo con las fuentes abiertas, el Feilong-2 recibirá dos motores turbofán, tendrá un peso de despegue de aproximadamente 22 toneladas y una capacidad de transportar casi 6 toneladas de carga de combate. El dron podrá permanecer en el aire hasta 10 horas volando a una velocidad de crucero de 750 km/h. El alcance de vuelo será de 7.000 kilómetros. El diseño aerodinámico y otros parámetros permiten comparar el avión no tripulado chino con el dron pesado ruso S-70 Ojotnik. No obstante, la velocidad máxima y la altura máxima del último son más altas: 1.000 km/h y 18 kilómetros, respectivamente.

