EEUU suspende temporalmente las licitaciones para explotar hidrocarburos

El Departamento del Interior de Estados Unidos suspenderá hasta junio las licitaciones de concesiones para la explotación de petróleo y gas en tierras... 22.04.2021, Sputnik Mundo

Las autoridades ya pospusieron o suspendieron licitaciones en el golfo de México, el Refugio Nacional de Vida Silvestre en el Ártico en Alaska, y en estados como Wyoming, Montana, Nuevo México y Utah. Había licitaciones programadas en al menos dos estados: en Nevada, el 8 de junio, y Colorado, el 27 de junio, informa The Associated Press.La medida no afecta las concesiones actuales y la dependencia ha seguido emitiendo permisos de perforación durante la revisión del programa ordenada por la Casa Blanca, dijo Nada Culver, subdirectora de la Oficina de Administración de Tierras del Departamento del Interior.La quema de petróleo, gas y carbón extraído de las tierras y aguas propiedad del gobierno constituye una fuente importante de emisiones en Estados Unidos, ya que representa el 24% de los gases de efecto invernadero del país. El petróleo y el gas extraídos de tierras federales son responsables de la mayor parte de las emisiones causadas por el hombre derivadas de combustibles fósiles después del aumento en las perforaciones durante la Administración Trump.El presidente estadounidense, Joe Biden, ordenó el pasado 27 de enero a funcionarios del Departamento del Interior que revisen si el programa beneficia indebidamente a las empresas a costa de los contribuyentes y su impacto en el cambio climático.Legisladores republicanos, a su vez, aseguran que las moratorias al petróleo y el gas perjudicarán las economías de los estados occidentales sin tener importantes consecuencias en el cambio climático.La moratoria a las concesiones es solo temporal, aunque las autoridades han declinado señalar cuánto durará. Se desconoce cuál será el alcance de la autoridad legal del Gobierno para detener las perforaciones de unos 9 millones de hectáreas (23 millones de acres) previamente concesionadas.Al día de hoy, EEUU es el segundo país más contaminante del mundo con cerca del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero, solo superado por China. Uno de los primeros pasos de Biden tras su entrada en la Casa Blanca, fue reincorporar a Estados Unidos al Acuerdo Climático de París, abandonado por su antecesor.

