EEUU sale de Afganistán: ¿reagrupa sus tropas con vistas a Rusia y China?

Así lo advierten varios expertos, entre ellos, el analista internacional Andrés Serbin, presidente del think tank Coordinadora Regional de Investigaciones

Así lo advierten varios expertos, entre ellos, el analista internacional Andrés Serbin, presidente del think tank Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, quien entrevistado por Radio Sputnik se mostró convencido de que la medida sí tiene que ver con la "amenaza" que, de acuerdo con Washington, constituyen Moscú y Pekín."En este momento, hay dos frentes de tensión abiertos para la política exterior de EEUU: uno es el mar de China Meridional —más que nada por la proyección china en esa región y su tensión con Taiwán—, y por otro lado, en Europa oriental en el marco de la tensión con Ucrania", señaló el especialista, al insistir en que "la retirada de las tropas de Afganistán implica la posibilidad de poder atender otros escenarios de potenciales conflictos".A su vez, el intelectual nicaragüense Augusto Zamora, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, coincidió en un artículo dedicado a la retirada norteamericana de Afganistán en que "EEUU está reacomodando sus fuerzas de cara al inevitable enfrentamiento con China y Rusia"."Para poder financiar los retos de ese enfrentamiento, el establishment estadounidense está haciendo números, dado que la economía de EEUU ya no es lo que era y el desafío ruso-chino no es algo que vaya a resolverse con cuatro centavos. Hará falta reajustar toda la economía gringa porque lo que se viene será como película de terror", alertó Zamora.

