https://mundo.sputniknews.com/20210422/apadrina-una-papelera-un-proyecto-que-protagonizan-ninos-y-que-revoluciono-una-ciudad-de-huelva-1111454685.html

'Apadrina una papelera': un proyecto que protagonizan niños y que revolucionó una ciudad de Huelva

'Apadrina una papelera': un proyecto que protagonizan niños y que revolucionó una ciudad de Huelva

La idea surgió cuando Rubén Rendón, profesor de Educación Física y tutor del sexto curso del Colegio Reina María Cristina, propuso a sus alumnos escribir cinco

2021-04-22T14:08+0000

2021-04-22T14:08+0000

2021-04-22T14:08+0000

españa

basura

niños

medioambiente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/1111455229_0:121:1024:697_1920x0_80_0_0_1a4fd3af66318a7acb3e825f6e7114e6.jpg

La idea surgió cuando Rubén Rendón, profesor de Educación Física y tutor del sexto curso del Colegio Reina María Cristina, propuso a sus alumnos escribir cinco motivos por los que los turistas visitan la ciudad y otros cinco motivos por los que no volvían. "Los alumnos de sexto de primaria, mediante debates en el área de Ciencias Sociales, han llegado a la decisión unánime de que una de las causas por la que los turistas no vuelven a Isla Cristina es la suciedad", explican en un vídeo.Tras esta conclusión, al día siguiente el profesor volvió a clases con unas papeleras para que los niños las decorasen a su gusto y las adoptaran. A partir de ahí, eran ellos los encargados de cuidarlas, vaciarlas habitualmente, vigilar su buen estado y que nadie dejara un papel en el suelo.El objetivo, explican, es concienciar a la población, dar visibilidad a la falta de civismo y educar a los niños para que cuiden su entorno."Además, está cambiando a los familiares, que eso para mí era el punto importante, que los niños le enviaran ese mensaje a la población, sobre todo a las personas adultas que son los responsables de que el pueblo esté así", explica el profesor Rendón.La sorpresa fue que casi de inmediato, más niños del colegio, vecinos del pueblo, de otras ciudades cercanas e incluso turistas, los empezaron a contactar porque querían sumarse o replicar este proyecto."La verdad es que ha sido un boom porque mucha gente ahora quiere apadrinar papeleras, nos han contactado empresas, e incluso turistas que ya han apadrinado sus papeleras para que cuando lleguen al pueblo puedan tenerlas y cuidarlas para tener limpia nuestra ciudad", asegura Rendón.El éxito del proyecto también hizo que los alumnos de sexto grado y los dos tutores de esa clase se organizaran y crearan una empresa que ofrece las papeleras personalizadas para que puedan ser apadrinadas. Ahora, cada persona que quiera hacerse cargo de una solo deberá pagar cinco euros. Lo más beneficioso para los niños, explica el profesor Rendón, es que con este proyecto no solo aprenden la necesidad de cuidar su entorno y el medio ambiente, sino que ponen en práctica otras enseñanzas."En este proyecto estamos dando Educación Artística de manera transversal porque estamos pintando las papeleras, cada uno las crea a su estilo, yo no les digo nada, dejo que desarrollen la creatividad. También estamos desarrollando las matemáticas porque ellos están llevando la contabilidad de la empresa, es decir, todas las peticiones que tenemos, cuánto gasto hay, cuántos ingresos hay. Todo lo están llevando ellos. Imagínate lo que esto enriquece su formación, sobre todo a nivel social por el trabajo comunitario que realizan. Esto es un aprendizaje para toda la vida. No es un aprendizaje que se olvida".Y no se olvida, porque como asegura Rendón, estos niños están aprendiendo a ser ciudadanos del mundo. "Si el niño ahora va a viajar a cualquier lado pues ya esa conciencia la tiene, de cuidar al planeta, no solo cuidar tu población, sino que es un tema global. Esto ayuda a que tenga integrada esa conciencia para el resto de su vida", resalta.Y mientras estos niños de Isla Cristina se dedican a crear y promover el apadrinamiento de papeleras con la ilusión de ver más limpia su ciudad, desde otras partes del país los observan porque están demostrando que el mundo puede cambiar para mejor y que los niños tienen un papel clave en esa transformación.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

basura, niños, medioambiente