EEUU condena a químico en China por robo de secretos comerciales de Coca-Cola

WASHINGTON (Sputnik) — Un tribunal de Estados Unidos condenó a un químico por robar y transmitir a China fórmulas de recubrimientos no tóxicos sin el compuesto... 22.04.2021, Sputnik Mundo

"Luego de un juicio de doce días, el Dr. Xiaorong You, también conocido como Shannon You, de 59 años, de Lansing, Michigan (medio oeste), fue condenado por conspiración para cometer robo de secretos comerciales, conspiración para cometer espionaje económico, posesión de secretos comerciales robados, espionaje económico y fraude electrónico", dice el texto.You tuvo acceso a los secretos comerciales patentados mientras trabajaba en The Coca-Cola Company y Eastman Chemical Company, fórmulas desarrolladas por más de media docena de empresas estadounidenses a un costo de más de 120 millones de dólares, según el comunicado.El químico robó las fórmulas para establecer una nueva empresa de recubrimientos sin BPA en China, recibiendo junto a su socio corporativo chino, Weihai Jinhong Group, millones de dólares en subvenciones del Gobierno chino para la nueva compañía, según documentos revelados en el juicio.Hasta hace poco, el BPA se usaba para revestir el interior de latas y otros recipientes de alimentos y bebidas para ayudar a minimizar la pérdida de sabor y prevenir la corrosión, según el comunicado.Los científicos relacionaron la exposición al BPA con múltiples problemas cardiovasculares, incluida la enfermedad cardíaca de las arterias coronarias y los ataques cardíacos, según informes de los medios.

