El Supremo Tribunal de Brasil declara que el juez que condenó a Lula fue parcial

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Supremo Tribunal Federal de Brasil formó mayoría para mantener la decisión que declaró parcial a Sérgio Moro, el juez que condenó... 22.04.2021, Sputnik Mundo

En la sesión del plenario del Supremo del jueves, de momento seis jueces votaron a favor de mantener la decisión que parte de la corte ya había tomado declarando a Moro parcial, mientras que dos votaron en contra y faltan tres jueces por emitir su voto.De esta manera, el proceso del tríplex queda totalmente anulado y las pruebas recopiladas por Moro en la fase de instrucción ya no sirven en caso de que el proceso sea retomado en la Justicia Federal de Brasilia, los investigadores tendrían que empezar todo desde cero.La decisión de la corte vale únicamente para el caso de Lula, pero abre la puerta a que los abogados de otros condenados por corrupción en la Operación Lava Jato intenten anular los procesos, aunque habría que probar en cada caso específico que Moro no fue imparcial.En la misma sesión de esta tarde, los jueces decidieron que el caso del tríplex de Guarujá debe tramitarse en la Justicia Federal de Brasilia.En la decisión individual que anuló las condenas de Lula en marzo, el juez Edson Fachin consideró que la Justicia de Curitiba (liderada por el juez Moro) no era la instancia competente para juzgar al expresidente.Para Fachin, las acusaciones contra el expresidente no tenían relación directa con los desvíos de Petrobras, por lo que decidió anular las condenas, decisión que posibilitó que Lula pueda presentarse como candidato a las elecciones del año próximo.

