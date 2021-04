El Consejo Nacional Electoral de Ecuador niega objeción interpuesta a resultado del balotaje

https://mundo.sputniknews.com/20210422/1111476725.html

QUITO (Sputnik) — El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador negó el recurso de objeción interpuesto por la alianza Unión por la Esperanza (UNES), que... 22.04.2021, Sputnik Mundo

"El Pleno del CNE, con base en el informe técnico jurídico, niega el recurso de objeción a los resultados numéricos de segunda vuelta por parte de la Alianza UNES. Las actas presentadas no se enmarcan en las causales establecidas en el Art. 138 del Código de la Democracia", dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint.El procurador común de UNES, Santiago Díaz, interpuso el 21 de abril ante el organismo electoral una objeción a 1.520 actas de escrutinio de los comicios presidenciales de la segunda vuelta presidencial.Aseguró que existen innumerables inconsistencias numéricas que tienen que ser resueltas por el CNE, por lo que esperaba que se procediera al recuento de votos. Según el conteo oficial del CNE, Arauz alcanzó 4.236.515 votos válidos, lo que representa un 47,64%, mientras que Lasso obtuvo 4.656.426 votos válidos, un 52,36%.Díaz consideró que un eventual recuento no invertiría estos resultados, sin embargo, consideró que los porcentajes podrían variar entre medio punto o un punto.Al presentar el recurso, advirtió que si no obtenía una respuesta favorable por parte del CNE, plantearía un recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), como faculta la Ley Electoral del país suramericano.El CNE se encarga de organizar y controlar los procesos electorales, mientras que el TCE administra justicia en materia electoral, como última y definitiva instancia.

