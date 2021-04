https://mundo.sputniknews.com/20210422/1111470529.html

El ministro de Medio Ambiente de Brasil pide $1.000 millones para reducir deforestación

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, aseguró que si el país recibiera del exterior ayudas por un valor de 1.000... 22.04.2021, Sputnik Mundo

américa latina

brasil

En rueda de prensa, tras el discurso del presidente Jair Bolsonaro en la cumbre de líderes sobre el clima, Salles dijo que con 1.000 millones de dólares Brasil "tendría condiciones de reducir de forma sustancial la deforestación en los próximos 12 meses".Salles mencionó la idea del presidente de EEUU, Joe Biden, de crear un fondo de 20.000 millones de dólares para ayudar a los países de la selva amazónica a proteger el ecosistema e insinuó que Brasil sería generoso y se conformaría con bastante menos.Ese fondo, que Biden mencionó en la campaña electoral del año pasado, no fue concretado, y Salles no pidió dinero directamente al Gobierno estadounidense, sino en general a países, empresas y entidades tanto brasileñas como extranjeras que estén dispuestas a colaborar en el "robustecimiento" del presupuesto de los organismos ambientales.En su participación en la cumbre del clima, Bolsonaro prometió "doblar los recursos" de los organismos del Ministerio del Medio Ambiente encargados de combatir la deforestación.Preguntado por el asunto, el ministro no supo concretar una cifra y lo justificó porque esta semana se están ultimando los detalles del presupuesto de 2021 antes de su aprobación definitiva.Salles también aseguró que espera poder tener una reducción de la deforestación ya en este año y confía en que los resultados tangibles hagan que los países extranjeros que donaban al Fondo Amazonía (sobre todo Noruega) vuelvan a hacerlo.

brasil

brasil