Putin resalta que Moscú y Minsk profundizan su cooperación técnico-militar

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció durante una reunión con su par bielorruso, Alexandr Lukashenko, que Moscú y Minsk están... 22.04.2021, Sputnik Mundo

"Nuestros equipos trabajan de forma muy eficiente. Me refiero tanto a los equipos de Gobiernos, como a los equipos de administraciones y, como vemos ahora, también de los servicios de inteligencia. Estamos observando una profundización de nuestra cooperación en las esferas técnica y militar, así como en el ámbito de la seguridad en el sentido más amplio de la palabra", dijo el líder ruso.Según el mandatario, en las relaciones entre Rusia y Bielorrusia ya se logró bastante, pero aún existen temas que necesitan ser debatidos.Por su parte, Lukashenko subrayó que Bielorrusia y Rusia necesitan fortalecer la cooperación en la defensa y la seguridad como parte del Estado de la Unión."Hay cuestiones que están al orden del día, las cuales simplemente hace falta reforzar, incluida la seguridad, incluida la defensa en nuestro Estado de la Unión. Aunque, en general, por el momento mantenemos todo bajo control", dijo el mandatario bielorruso durante el encuentro, que tuvo lugar en el Kremlin.Según el líder Bielorruso, Minsk y Moscú con su cooperación "trazarán las líneas que nadie deberá atravesar, y responderán dignamente a todos aquellos que no entienden que en este mundo descabellado es necesario mantener la calma y vivir manteniendo unas relaciones cordiales".Putin advirtió la víspera en su mensaje anual a la Asamblea Federal que Rusia no permitirá a ningún Estado atravesar sus líneas rojas.Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, esas líneas que nadie debe cruzar se refieren a los intereses nacionales de Rusia, así como a sus relaciones con otros países y organismos internacionales.

