El tema de la violencia sexual vuelve al debate público en Italia

Cómico, actor, político, cofundador del Movimiento 5 Estrellas (M5S): desde hace décadas Beppe Grillo interpreta varios roles y el público italiano conoce bien su estilo emocional y a veces desconcertante.El 19 de abril al presentarse en un nuevo papel, el del padre desesperado, Grillo se superó a sí mismo. En un vídeo reproducido por todos los medios principales del país, el hombre declaró entre gritos y puñetazos sobre la mesa: "Si quieren arrestar a mi hijo que no ha hecho nada, entonces arrestarme a mí también".El casoLa historia que parece estar volviendo loco a Beppe Grillo ocurrió en la noche del 15 y 16 de julio de 2019 en Cerdeña. Su hijo Ciro, entonces de 19 años, y tres amigos suyos conocieron a dos chicas milanesas en el Billionaire, uno de los clubes más lujosos de la isla. Casi al amanecer decidieron trasladarse a la villa de Beppe Grillo "para comer algo".Allí una muchacha se durmió, mientras otra, una estudiante italo-sueca, tuvo relaciones sexuales con los jóvenes. Aquí surgen dos versiones contradictorias. Ciro y sus amigos insisten en que la chica estuvo de acuerdo, mientras ella asegura que fue violada.Ocho días después la estudiante, que ya había vuelto a Milán, denunció la violación a los carabineros, los cuales abrieron una investigación sobre el caso.Según el portal Adnkronos, que tuvo acceso a los materiales recogidos por los magistrados públicos, los muchachos no solo violaron a la chica, sino que también la obligaron a injerir media botella de vodka contra su voluntad. Con toda la violencia que sufrió aquella noche, la estudiante perdió la conciencia y se recuperó tan solo a las 3:00 de la tarde.Mundo político: reacción unánimeEn su discurso emocional Beppe Grillo repitió la versión de los muchachos: la joven dio su consentimiento y hay un vídeo que lo confirma. Además, "es extraño que una persona violada al amanecer vaya a practicar kitesurf la tarde siguiente y denuncie el delito sólo ocho días después".Para el mundo político italiano eso ya fue demasiado. Ante esta defensa a ultranza del hijo la derecha y la izquierda demostraron una unidad poco habitual, tachando de inaceptable el discurso de Grillo.La diputada del partido de derecha Fratelli d"Italia, Ylenja Lucaselli, calificó las palabras de Grillo de "violencia verbal", mientras para Matteo Salvini, líder de la Liga, el mayor partido de derecha del país, "una mujer puede denunciar acoso o violencia 10 minutos o 10 días después de que han ocurrido, no es eso lo que establece la credibilidad de su denuncia".El discurso de Grillo también pareció inadmisible al secretario general del Partido Democrático (centroizquierda), Enrico Letta, en tanto que el vicesecretario Peppe Provanzano expresó su "solidaridad con la muchacha denigrada".A su vez, los representantes del M5S se vieron en una posición muy delicada, ya que no pueden ni criticar el comportamiento de su líder espiritual, ni ir contra la corriente general. Por lo tanto, se expresan con mucha cautela.Por ejemplo, el exprimer ministro italiano, Giuseppe Conte, quien muy probablemente será elegido jefe de M5S, declaró que comprende "la preocupación y la angustia de un padre, pero no podemos olvidar que en este asunto hay otras personas, que deben ser protegidas y cuyos sentimientos deben ser absolutamente respetados, es decir, la joven implicada directamente en el asunto y sus familiares".Un tema dolorosoEn Italia la violencia de género es un tema que atrae mucha atención. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (Istat), una de cada cinco mujeres italianas entre 16 y 70 años se enfrentó con episodios de violencia sexual y una de cada 20 fue violada, mientras la responsabilidad por la mayor parte de los abusos recae sobre los maridos, novios, parientes o amigos.Al mismo tiempo, más de un cuarto de las mujeres que sufren estas experiencias traumáticas prefieren no compartirlas con nadie. Aun menos casos llegan al conocimiento de las autoridades: el Istat estima que se denuncia tan solo el 12,2% de los abusos cometidos por parejas y el 6% de los perpetrados por personas ajenas.Lo más sorprendente es que entre las mujeres que sufrieron violencia física o sexual tan sólo un tercio es consciente de ser víctima de un crimen, mientras para casi la mitad se trata de algo equivocado, pero no de un delito.En un contexto similar no es de extrañar que las declaraciones de Grillo hayan provocado una tormenta de críticas. Poner en duda la credibilidad de la denuncia para defender a un presunto violador no parece una buena estrategia, ni siquiera para un padre desesperado.Además, parece que con sus gritos y gestos bruscos Beppe Grillo hizo un flaco servicio al hijo, concentrando sobre él las críticas no solo de la clase política, sino de toda la sociedad, para la cual la lucha contra el problema de la violencia sexual es una prioridad desde hace años.

