El canciller francés opina que Rusia no busca confrontación militar en el este de Ucrania

El canciller francés opina que Rusia no busca confrontación militar en el este de Ucrania

"No creo que Rusia quiera lanzar una operación militar contra Ucrania, pero el movimiento de las tropas rusas hacia la frontera ucraniana entraña el riesgo del

"No creo que Rusia quiera lanzar una operación militar contra Ucrania, pero el movimiento de las tropas rusas hacia la frontera ucraniana entraña el riesgo del estallido de un conflicto", dijo al canal de televisión France 2.Ucrania y varios países occidentales últimamente expresan preocupación por la supuesta intensificación de la "actividad agresiva" de Moscú.Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, precisó que Rusia traslada tropas dentro de su territorio y no amenaza a nadie.Rusia ha reiterado en varias ocasiones que no es parte del conflicto en el este de Ucrania y ha expresado su interés por la resolución de la crisis política y económica que atraviesa Ucrania.

