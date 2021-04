https://mundo.sputniknews.com/20210422/1111441171.html

Fiscalía de Guatemala solicita retiro de antejuicio contra expresidente Jimmy Morales

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Ministerio Público (MP) de Guatemala informó que presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra el expresidente Jimmy Morales... 22.04.2021, Sputnik Mundo

"El Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra la Corrupción, presenta solicitud de retiro de antejuicio contra el Expresidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera", informó el MP en su cuenta de Twitter.La solicitud del retiro del derecho de antejuicio contra Morales se presenta por haber declarado non grato a Iván Velásquez cuando fungía como jefe de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)."El expresidente de la República, Jimmy Morales Cabrera pudo haber realizado actos arbitrarios e ilegales al declarar non grato al señor Iván Velásquez Gómez", el 27 de agosto de 2017, explicó el MP.Además, argumenta que el expresidente no habría respetado los convenios de Viena y de constitución de la Cicig.La comisión, creada en 2006 mediante un acuerdo del Gobierno guatemalteco y la ONU, ha investigado decenas de casos de corrupción en el país y en varias ocasiones intentó que se le quitaran los fueros a Morales, a quien acusaba de financiamiento electoral ilícito.En 2015, la Cicig asistió en el enjuiciamiento y renuncia del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015), quien fue acusado de abusos contra los derechos humanos en el país.

