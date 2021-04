https://mundo.sputniknews.com/20210421/quien-esta-matando-a-los-delfines-de-ceuta-los-activistas-ya-tienen-sospechosos-1111411431.html

¿Quién está matando a los delfines de Ceuta? Los activistas ya tienen sospechosos

¿Quién está matando a los delfines de Ceuta? Los activistas ya tienen sospechosos

El Centro de Estudios y Conservación de Animales Marinos de Ceuta (CECAM) lleva varios días denunciado la masacre perpetrada contra la fauna marina en su área,

2021-04-21T14:21+0000

2021-04-21T14:21+0000

2021-04-21T14:21+0000

españa

ataque animal

mundo animal

delfines

marruecos

ceuta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1111411353_0:244:2048:1396_1920x0_80_0_0_c535c21095254457c273c7fd57e7e39d.jpg

El Centro de Estudios y Conservación de Animales Marinos de Ceuta (CECAM) lleva varios días denunciado la masacre perpetrada contra la fauna marina en su área, y concretamente la muerte de varios delfines hallados con fuertes signos de violencia. El primer aviso les llegó por parte de un velero que se encontraba navegando por la zona sur de Ceuta. Sus navegantes vieron algo flotando en el mar, se acercaron y observaron que era una cría del pez calderón, un tipo de delfín que se encuentra protegido por diversos acuerdos internacionales.Tras la advertencia fueron en su búsqueda, pero para su sorpresa no encontraron a dicha cría, sino que se encontraron a otro delfín con la aleta amputada y sin un ojo. "Al día siguiente empezaron a aparecer más especies, tres, cuatro, así hasta nueve", relata el director de CECAM Juan Carlos Rivas. En total han sido 11 delfines y un calderón, todos con las mismas heridas: cola y aletas cortadas, sin ojos. Los activistas creen que se debe a la pesca ilegal de redes de deriva, que están totalmente prohibidas en España.En concreto señalan a los pesqueros marroquíes que vienen a sus aguas a pescar y luego venderlo en su país. "El mismo día que salimos para buscar el calderón estuvimos viendo embarcaciones marroquíes con esas redes en sus barcos", asegura el director de CECAM, quien grabó la embarcación marroquí cerca del delfín muerto. "Son embarcaciones o pateras de madera de siete u ocho metros que llevan redes y las traen para acá al atardecer. Sueltan una red de entre dos y tres kilómetros (nueve metros de profundidad) y van navegando al capricho de la marea", sentencia, "todo lo que se encuentran, es una trampa mortal".El último animal fue hallado el 20 de abril por los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS). Ellos fueron los encargados de recoger al animal del agua y depositarlo en la orilla a la espera de la llegada de la empresa concesionaria de la gestión de los animales muertos, Athisa, para su recogida y posterior procesamiento."Es la primera vez que vemos algo así"La asociación ceutí CECAM, que se encarga de recuperar animales vivos, asegura que no ha visto nada igual desde su fundación en 2013. Consideran que la masacre se debe a que una manada de delfines —muchos de ellos se han podido ver cerca de la orilla por el confinamiento y la ausencia de personas durante el estado de alarma— se topó con la pared de red marroquí y que estos ante su presencia y para evitar que rompieran su red, "hicieron una escabechina". De hecho, no solo han encontrado delfines, también otras especies como orcas y tortugas. "Hay que tener mucha maldad para hacer eso. No tiene explicación", defiende Rivas.Desde CECAM han denunciado esta práctica, que en España está totalmente prohibida, ante distintos organismos públicos, pero aún no han recibido una respuesta oficial. A pesar de ello, tienen certeza de que el Gobierno se está moviendo porque son especies muy protegidas. Además, Bruselas ya abrió en 2020 un expediente sancionador contra España y otros países europeos por no tomar medidas para evitar la pesca accidental de delfines.Asimismo, aseguran que los marroquíes que se acercan a la zona de Ceuta "llevan tiempo practicando este arte", pero que la situación entre ambos países "es complicada", asegura Rivas. "Todos sabemos la relación que tiene España con Marruecos y actualmente está colgando de un hilo, porque ahora llega el Paso del Estrecho y Marruecos ha cerrado la frontera con Ceuta y Melilla", añade, "están intentando ver si se puede abrir, el tema es delicado".Rivas subraya que está a favor de que pesquen, pero no con esa red de nueve metros de profundidad que arrastra con todo lo que se encuentra a su paso: "Todos nos llevamos bien y nos respetamos, pero no debería matar a los animales", concluye, "sino soltarlos vivos". Cabe añadir que los delfines son especies protegidas estrictamente por la directiva Habitats, por lo que las medidas técnicas en el marco de la Política Pesquera Común incluye elementos para evitar estas capturas accesorias, que como ocurre en Ceuta, quedan atrapadas por algunas de estas redes.

https://mundo.sputniknews.com/20200212/una-practica-colonial-marruecos-tensa-a-espana-por-la-ampliacion-de-las-aguas-maritimas-1090438128.html

https://mundo.sputniknews.com/20201020/el-lenguaje-de-los-delfines-un-misterio-a-punto-de-ser-descifrado-gracias-a-la-pandemia-1093179065.html

marruecos

ceuta

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

ataque animal, mundo animal, delfines, marruecos, ceuta