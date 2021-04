https://mundo.sputniknews.com/20210421/putin-resalta-relaciones-de-mutuo-respeto-con-latinoamerica-en-contraste-con-modelo-abusivo-de-eeuu-1111420649.html

Putin resalta relaciones de mutuo respeto con Latinoamérica, en contraste con modelo abusivo de EEUU

Putin resalta relaciones de mutuo respeto con Latinoamérica, en contraste con modelo abusivo de EEUU

El jefe del Kremlin prefirió no especificar qué sería cruzar las líneas rojas de Rusia, subrayando que Moscú lo deja a su criterio, pero las palabras del

2021-04-21T16:43+0000

2021-04-21T16:43+0000

2021-04-21T16:43+0000

qué pasa

mensaje anual del presidente ruso a la asamblea federal

vladímir putin

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1111420415_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_33aab6e022eeb2dcb26ff0804718314e.jpg

Putin resalta relaciones de mutuo respeto con Latinoamérica, en contraste con modelo abusivo de EEUU Putin resalta relaciones de mutuo respeto con Latinoamérica, en contraste con modelo abusivo de EEUU

El jefe del Kremlin prefirió no especificar qué sería cruzar las líneas rojas de Rusia, subrayando que Moscú lo deja a su criterio, pero las palabras del mandatario permiten deducir fácilmente que se trata de acciones como intentonas golpistas a fin de despojar a líderes indeseables para Occidente.En este contexto, citó el caso de la vecina Bielorrusia, donde una operación conjunta de las fuerzas de seguridad locales junto a las de Rusia lograron frustrar un golpe de Estado contra el presidente, Alexandr Lukashenko, un plan que incluía su eliminación física, así como la de sus hijos, además de un bloqueo de la capital, paralizando sus infraestructuras logísticas y de comunicaciones. Y ello sin ni siquiera pensar en la posterior suerte del país y su población, como tampoco se hizo en el caso de Ucrania, denunció Putin.Constató asimismo la total indiferencia de Occidente ante las "acciones escandalosas" que fueron interrumpidas en Bielorrusia, las cuales contaron con el respaldo desde el exterior. Un Occidente que, al mismo tiempo, está obsesionado por la mítica 'injerencia rusa' en sus "democracias", señaló el analista español Daniel Trujillo Sanz.Para el también historiador, el paralelismo trazado por Putin —quien comparó a quienes atacan a Rusia con los chacales de 'El libro de la selva' de Rudyard Kipling, que buscaban 'complacer a su soberano" tratando de matar al enorme tigre Shere Khan— es absolutamente acertado.En su mensaje, el mandatario insistió en que plantear el derrocamiento o el asesinato de un oponente político, le guste o no a uno, "sobrepasa todos los límites". En esta línea, hizo referencia a la desestabilización de Venezuela para acabar con las presidencia de Nicolás Maduro.Al respecto, el analista venezolano Ángel Tortolero, profesor investigador titular en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, agradeció "ese gran espaldarazo".El tema de América Latina reapareció en el discurso de Putin como ejemplo de lo que son relaciones "mutuamente respetuosas", reflejando la fructífera cooperación de Rusia con las naciones de la región, el modelo por el que aboga Moscú en la arena internacional.De acuerdo con el especialista argentino en relaciones internacionales Sebastián Tapia, miembro del Observatorio del Sur Global, el inicio de la producción de la vacuna Sputnik V en Argentina "refleja perfectamente el tipo de relación que propone Rusia hacia América Latina".Mientras, como era previsible, la prensa dominante se está esforzando en tergiversar el discurso del presidente ruso. Su inequívoco mensaje de paz y de una "amplia cooperación internacional" con el papel protagónico de la ONU no llega a los ciudadanos occidentales, quienes se encuentran con titulares del estilo "Putin amenaza a Occidente con una respuesta 'asimétrica, rápida y dura'" o "La amenaza de Vladimir Putin a Occidente: 'No crucen la línea roja' con Rusia".Un enfoque falso que, no obstante, parece que tiene cada vez menos calado en la opinión pública internacional.

2

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Víctor Ternovsky https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

аудио, mensaje anual del presidente ruso a la asamblea federal, vladímir putin, rusia