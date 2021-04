https://mundo.sputniknews.com/20210421/ine-insta-a-amlo-no-difundir-los-logros-de-la-4t-en-las-mananeras-1111399905.html

INE insta a AMLO no difundir los logros de la 4T en las mañaneras

INE insta a AMLO no difundir los logros de la 4T en las mañaneras

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó el pasado 19 de abril que se eliminara el informe matutino del mandatario de las redes sociales y de YouTube.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó el pasado 19 de abril que se eliminara el informe matutino del mandatario de las redes sociales y de YouTube. De igual forma, pidió abstenerse de promover propaganda gubernamental en sus conferencias para no afectar la equidad en la contienda electoral que se encuentra en proceso. La resolución se da luego de que los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y dos ciudadanos más solicitaran la adopción de medidas cautelares por presunta violación de los artículos 41 y 134 de la Constitución. En las quejas se acusa a López Obrador de falta de equidad, neutralidad e imparcialidad en los comicios electorales en curso. De acuerdo con la resolución, los servidores públicos deberán ajustarse a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en cuanto a abstenerse de difundir logros del Gobierno, a excepción de lo relacionado con información de salud, educación y protección civil en casos de desastre. "Una muy respetuosa invitación al titular del Poder Ejecutivo Federal para que las normas contenidas en la Constitución para asegurar y procurar la equidad de la contienda, a través de la neutralidad de los gobernantes, se cumplan", expresó el consejero electoral, Ciro Murayama.Por otro lado, hizo énfasis en que los criterios de la Sala Superior son muy claros al establecer que durante las campañas y hasta el 6 de junio, "los gobiernos de cualquier nivel y sus funcionarios tienen prohibido difundir propaganda gubernamental por cualquier medio o modalidad de comunicación social como son entrevistas y conferencias de prensa".En este sentido, indicó que dichos señalamientos se seguirán llevando a cabo durante las campañas con el fin de que "se ajuste el discurso a no difundir logros de gobiernos y a hablar de los tres temas que no el INE, no la Comisión de Quejas establece que pueden ser abordados, salud, educación y protección civil en casos de desastre".La consejera Adriana Favela recordó que durante las campañas electorales no se podrán difundir logros del Gobierno y que los funcionarios públicos deben evitar que la balanza se incline hacia algún partido o candidato. Por su parte, Claudia Zavala refirió que en la conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo hizo referencia al padrón de beneficiarios y programas sociales que, conforme a los criterios del TEPJF, no deben ser posicionados por ninguno de los tres órdenes del Gobierno.

