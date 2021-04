https://mundo.sputniknews.com/20210421/el-mercosur-debe-actuar-conjuntamente-para-superar-al-covid-19-1111402547.html

"El Mercosur debe actuar conjuntamente para superar al COVID-19"

Tras la iniciativa del Parlasur de considerar a la vacuna contra el COVID-19 como un "derecho de la humanidad", el parlamentario Alejandro Karlen dialogó con... 21.04.2021, Sputnik Mundo

El Parlamento del Mercosur (Parlasur) sostuvo una reunión virtual donde los legisladores abordaron el tema de la pandemia, aprobando una declaración en la que se reclama por el acceso universal y la distribución equitativa de la vacuna contra el COVID-19. En este marco, el parlamentario argentino, Alejandro Karlen, sugirió que los países del bloque regional adopten un mecanismo conjunto para la rápida adquisición de medicamentos, a los efectos de acelerar la inmunización contra el virus en la región.Al respecto, "esta es una oportunidad importante para promover la cooperación sanitaria, no solo para la región sino también para otros países del sur global, porque estamos ante una situación que amerita analizar la realidad en función de la necesidad de salvar vidas humanas", afirmó Karlen. En este marco, "hay casi 100 países que no tienen vacunas en el mundo, lo cual es muy injusto, por lo que tenemos que impulsar medidas solidarias, particularmente en lo que atañe a las patentes de las vacunas", añadió.Crece la presión internacional para la liberalización de las patentes de las vacunasEn este sentido, "hasta que no haya un acuerdo en el marco de la Organización Mundial de Comercio que implique que las farmacéuticas renuncien a los derechos de propiedad intelectual, será muy difícil distribuir vacunas en el mundo en desarrollo", dijo. Ello es muy peligroso teniendo en cuenta la aparición de nuevas variantes, sostuvo el parlamentario del Mercosur.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el analista salvadoreño Luis Contreras, con quien dialogamos sobre las implicaciones geopolíticas de la pugna entre China y EEUU en Centroamérica.China aumenta su presencia en zona de influencia norteamericanaCentroamérica se está consolidando como un escenario de disputa geoestratégica entre China y EEUU. En este marco, "China se ha venido posicionado de manera hegemónica a nivel global, y ello evidentemente tiene repercusiones en la región, indicó Contreras. Inclusive previo a la pandemia, "el gigante asiático ya venía teniendo una fuerte presencia en América Latina, convirtiéndose en el principal socio comercial de la mayoría de nuestros países", aseveró el analista salvadoreño.Por su parte, tras el cambio de Gobierno en EEUU y la renovada perspectiva agresiva hacia China, "en respuesta, el gigante asiático está buscando una posición geopolítica más asertiva en la región centroamericana", indicó. En lo que atañe a El Salvador, "el acercamiento con China ha beneficiado considerablemente al sistema sanitario del país a partir de la donación de vacunas", expresó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, realizó un análisis en torno a la incidencia de los organismos de gobernanza en la política internacional.Adolescencia y marihuanaEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el psicólogo Miguel Carbajal, con quien dialogamos sobre su nuevo libro Adolescencia y Marihuana: pistas para padres y educadores, de editorial Planeta. En este sentido, el libro, en el que también participaron Gabriel Rossi y Allen Bottril, versa sobre la incidencia y problemática del consumo de marihuana en los adolescentes.

