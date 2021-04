https://mundo.sputniknews.com/20210421/eeuu-la-tragedia-de-la-muerte-de-floyd-representa-el-fracaso-del-sistema-policial-1111430030.html

EEUU: "La tragedia de la muerte de Floyd representa el fracaso del sistema policial"

La decisión del jurado en Minneapolis fue unánime en hallar culpable al expolicía Derek Chauvin de tres cargos por la muerte del afroestadounidense George Floyd en 2020.

EEUU: "La tragedia de la muerte de Floyd representa el fracaso del sistema policial" Activistas, políticos y figuras públicas celebraron el fallo que declaró culpable al exagente Derek Chauvin por el asesinato del afroestadounidense George Floyd. 'En Órbita' conversó con el analista internacional argentino, Joaquín Harguindey.

La decisión del jurado en Minneapolis fue unánime: Derek Chauvin es culpable de asesinato involuntario en segundo grado, de asesinato en tercer grado y de homicidio involuntario, por la muerte del afroestadounidense George Floyd, en mayo de 2020. Los tres cargos sumados pueden significarle una sentencia de 75 años de cárcel.Líderes políticos como el presidente Joe Biden y el exmandatario Barack Obama —entre cientos de voces— aprobaron el fallo, aunque señalaron que queda más por hacer contra el racismo sistémico en el país. En tanto, la ONG Human Rights Watch resaltó que el veredicto no cambia la "urgente necesidad de una reforma policial" en EEUU. El experto resaltó que este fallo emblemático "fue una de las pocas veces en que un caso de violencia policial llegó rápido a una condena" en EEUU. Y también se refirió al contenido de la denominada "Reforma Floyd", aunque recordó que no cuenta con los 3/5 del Senado para su aprobación, pese a las peticiones del propio Biden.Esta reforma "limita fuertemente la inmunidad policial, o sea, que los agentes, en caso de uso excesivo de fuerza, no sean juzgados como individuos sino que se le pueda hacer juicio a la organización. (...). [La reforma] aplicaría en casos que no lleven necesariamente a la muerte de la víctima. Y hay otras cuestiones, como un mayor presupuesto en el trabajo social involucrado con la policía", apuntó Harguindey.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el avance del proyecto de ley sobre eutanasia en Chile, a la espera de una pronta aprobación en el Senado. Y además la situación sanitaria en Argentina, país que "atraviesa su peor momento de la pandemia", según la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

