Ruta de los coyotes, el gran riesgo de los migrantes en Centroamérica

MANAGUA (Sputnik) — La llamada "ruta de los coyotes", bajo el control del crimen organizado, representa el mayor riesgo para los migrantes irregulares de los... 21.04.2021, Sputnik Mundo

Así lo explicó a Sputnik el activista hondureño Bartolo Fuentes.Son rutas solitarias y en ese trayecto los migrantes no van a encontrar apoyo de la población local con facilidad, especificó el miembro de Comunicación Comunitaria, una organización dedicada a la defensa de los derechos laborales y de los migrantes."Por ejemplo, si cruzan por Corinto al otro lado lo que hay son grandes extensiones de bananeras y nadie los va a atender, pero si lo hicieran por Agua Caliente a menos de 15 kilómetros está Esquipulas, donde existen cuatro casas de migrantes, que pueden alojar hasta 500 personas además de ofrecerles algunos alimentos y atención médica básica", observó.En consecuencia, Fuentes considera que quienes cruzan la frontera hondureña-guatemalteca por el sitio de Corinto están bajo la influencia de gente interesada en destruir las caravanas.Extorsiones y asesinatosLa militarización de las fronteras por parte de Estados Unidos, México y Guatemala no será capaz de detener el fenómeno de la migración, solo obliga a sus protagonistas a irse por los caminos más peligrosos, apuntó.Fuentes recordó el caso del jefe de Migración de la ciudad mexicana de Reinosa (en la frontera con Estados Unidos) destituido meses atrás porque en el sótano de la estación migratoria tenía personas secuestradas por las cuales pedía rescate."Existe una complicidad extrema entre las autoridades mexicanas, me refiero a policías municipal, estatal y federal con las bandas de criminales, los mismos de Migración detienen gente y se las entregan a Los Zetas o cualquier organización de ese tipo a cambio de dinero. Los migrantes siempre están expuestos a un sinfín de riesgos y cuando militarizan las fronteras los ponen en mayor riesgo", advirtió.Relató que los militares ven un botín en los migrantes, las violaciones de mujeres son constantes en esa ruta, pero también está el caso de la venta de jóvenes varones para los carteles de la droga quienes los emplean como soldados forzados (sicarios).Úrsula Roldán, experta en el tema migratorio, explicó el 21 deabril a una treintena de periodistas del Triángulo del Norte la evolución de las migraciones desde los años 80 (internas del campo a la ciudad y vinculadas con las guerras) a las de carácter internacional por razones económicas y con Estados Unidos como principal destino."Luego se producen las migraciones por causas mixtas: economía, reunificación familiar, violencias, efectos de la vulnerabilidad por el cambio climático hasta que aparecen las llamadas migraciones forzadas, el colapso de los Estados y las democracias, esto último con más fuerza desde el 2010 hasta nuestros días", expuso la perita guatemalteca.

