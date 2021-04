https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111434575.html

Partido izquierdista peruano responde sobre "intromisión" de Evo Morales en elecciones

Partido izquierdista peruano responde sobre "intromisión" de Evo Morales en elecciones

LIMA (Sputnik) — El partido Perú Libre (izquierda), que disputará la segunda vuelta presidencial contra Fuerza Popular (derecha), respondió a las acusaciones... 21.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-21T21:52+0000

2021-04-21T21:52+0000

2021-04-21T21:59+0000

américa latina

elecciones generales en perú (2021)

perú

evo morales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109107/44/1091074410_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_75fe9525350711dcbd6eabd6b035a496.jpg

"Se escandalizan cuando Evo Morales saluda a Pedro Castillo (candidato de Perú Libre), pero cuando se entromete el colombiano Alvaro Uribe o el "español" Mario Vargas Llosa, no pasa nada", indicó el líder y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, a través de su cuenta en Twitter.La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, rechazó el 20 de abril una presunta intromisión del exjefe de Estado boliviano en la segunda vuelta electoral en Perú."Evo Morales el día de la elección (en primera vuelta en Perú) dijo que se sentía ganador, que había perdido en Ecuador y que había ganado en el Perú. Yo le quiero decir bien claramente al señor Evo Morales: usted no se meta en mi país, no se meta en el Perú", sostuvo Fujimori en declaraciones a la prensa.Por otro lado, el 18 de abril el escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien reside en España, llamó a sus connacionales a votar por Fujimori como una alternativa que calificó como "el mal menor" frente a lo que juzga como un posible régimen autoritario y socialista que representaría el triunfo del candidato de Perú Libre.Asimismo, el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) retuiteó las declaraciones de Fujimori expresando su disconformidad con la posición tomada por Morales quien, el 20 de abril, hizo patente su "respeto y admiración" por Pedro Castillo a través de su cuenta en Twitter.Castillo y Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial de Perú en unos comicios programados para el 6 de junio.

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elecciones generales en perú (2021), perú, evo morales