Venezolanos esperan sin entusiasmo elección de alcaldes y gobernadores

CARACAS (Sputnik) — De acuerdo con lo establecido en la mesa de diálogo entre el Gobierno y un sector de la oposición, este año tendrán lugar las elecciones de... 21.04.2021, Sputnik Mundo

Aunque hasta el momento no se ha definido la fecha, este año los venezolanos acudirán a las urnas para elegir a 23 gobernadores y 335 alcaldes de forma simultánea.Previo a esta elección está acordada la renovación de la rectoría del Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), en vista de que directiva electa actualmente fue nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia en 2020, luego de que se declaró una omisión legislativa por falta de acuerdo.Sin embargo, para muchos venezolanos, como es el caso de Usbeida Parra, de 28 años, este proceso es ajeno a su realidad."Yo ni sabía que iban a hacer elecciones y no sé nada de eso, porque no me gusta la política y ya de verdad que uno no espera nada", expresó.Por su parte, Oriana Morón, de 33 años, indicó que aunque no considera como una prioridad los comicios de alcaldes y gobernadores, espera que traigan buenos resultados.Para José Ortegano, de 38 años, lo vital en los comicios regionales será elegir a quienes estén dispuestos a trabajar por la seguridad y la productividad del país."En relación a las próximas elecciones que vienen estoy en la expectativa como todos los venezolanos, buscando opciones a la que tiene cualquier alcalde, cualquier gobernador, en relación al proyecto que debe tener dentro su estado y su municipio (…) Lo más importante es el tema de seguridad y la productividad", afirmó.Históricamente, la participación en elecciones regionales es inferior a la que se registra en comicios presidenciales.En las realizadas en 2017, participó el 61,03% de la población inscrita, y en 2012 fue el 53,94%.En los comicios presidenciales de 2018, realizados en medio de una crisis política, la participación cayó a 46,07% y en las parlamentarias fue de 30,5%.

