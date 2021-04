https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111432507.html

Duque llama a no retrasar el suministro de vacunas y pide elecciones en Venezuela

El presidente de Colombia, Iván Duque, hizo un llamado en el marco de la XXVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, a que no se retrase el... 21.04.2021, Sputnik Mundo

"Los retrasos, las demoras, los incumplimientos (...) pone en riesgo a la humanidad entera", dijo Duque en el encuentro, que inició en Andorra de manera semipresencial.El mandatario colombiano advirtió de los riesgos ante una pandemia que aún no termina y de la que, aseguró, no hay tampoco todavía "un horizonte claro frente a su final"."Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo, y por ende tenemos que avanzar hacia una inmunización global, equitativa y justa", destacó.Por otro lado, pidió también a la comunidad internacional que se convoquen elecciones en Venezuela para acabar con "la más opresora de las dictaduras que se haya visto" en la historia de Latinoamérica, en relación a la administración de Nicolás Maduro, que Colombia no reconoce y califica como dictadura."Insto a que sea urgente que en el caso particular de la República de Venezuela veamos el fin de la dictadura, elecciones libres y un periodo de transición", dijo durante su intervención.Asimismo, se refirió a la inmigración proveniente de Venezuela, y lamentó al respecto que la comunidad internacional no preste las ayudas suficientes como sí, dijo, lo ha hecho ante la situación en Siria, país al que se le asignan 3.000 dólares por migrante frente a los 300 que reciben los migrantes venezolanos.

