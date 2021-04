https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111430162.html

Bolsonaro le tiende la mano a Biden llena de aserrín

Bolsonaro le tiende la mano a Biden llena de aserrín

Entre agosto de 2019 y julio de 2020, bajo plena mirada de Jair Bolsonaro, desaparecieron más de 11.0000 kilómetros cuadrados de la Amazonía, la peor... 21.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-21T20:29+0000

2021-04-21T20:29+0000

2021-04-21T20:29+0000

cambio climático

amazonia

deforestación

izabella teixeira

joe biden

eeuu

brasil

américa latina

opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1094238122_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4eee30b521ad5fa91e115d04f5b53bae.jpg

"¿Qué visión une a Bolsonaro y a Biden en relación al clima y a la visión de futuro y del mundo, si de hecho Bolsonaro es un negacionista climático?", se preguntó Izabella Teixeira, exministra brasileña de Medio Ambiente, en diálogo con Sputnik en vísperas de la Cumbre de Líderes sobre el Clima, convocada por EEUU vía online para el 22 y 23 de abril.Teixeira, que integró las administraciones izquierdistas de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff entre 2010 y 2016, dijo que, con su discurso, el líder ultraderechista incentiva la deforestación, y consideró que de momento no hay "elementos creíbles" de que la situación vaya a cambiar a corto plazo.En marzo de este año, la deforestación fue de 810 kilómetros cuadrados, tres veces más que en el mismo mes del año pasado, según el no gubernamental Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon).En las últimas semanas aumentó la preocupación entre activistas de que en la cumbre del clima virtual patrocinada por Biden se anuncie un generoso acuerdo de ayudas económicas para que los países amazónicos (principalmente Brasil) se comprometan a frenar la destrucción de la selva.Los ecologistas temen que esto blanquee la imagen de Bolsonaro y que los recursos terminen siendo usados para otros fines.En noviembre del año pasado, durante la campaña electoral, Biden habló de la posibilidad de un fondo de 20.000 millones de dólares de ayudas, pero las negociaciones se han hecho hasta ahora de forma muy discreta."El peor enemigo" de la AmazoníaEn una carta dirigida a Biden, más de 200 organizaciones le alertaron que "las soluciones para la Amazonía no se darán "con negociaciones a puerta cerrada con su peor enemigo".La Casa Blanca ya desmintió que vaya a dar dinero a Brasil a priori. En todo caso, las ayudas estarían condicionadas a resultados tangibles, como una drástica caída de la deforestación.No obstante, la alarma sigue. El 20 de abril, decenas de artistas brasileños y estadounidenses (Leonardo DiCaprio, Jane Fonda, Katy Perry, Caetano Veloso o Gilberto Gil, entre otros) también se posicionaron en contra de un acuerdo con Bolsonaro.El principal temor es que el Gobierno brasileño use las ayudas para financiar a grupos políticos afines o para pagar a propietarios rurales e invasores de tierras, que deforestan ilegalmente, para que mantengan la selva en pie a cambio de dinero.Para Teixeira, esa idea es totalmente inaceptable porque no se debe negociar con "delincuentes".Brasil sabe hacerlo mejorTeixeira recuerda que la cooperación internacional es importante en la Amazonía y que el sistema de lucha antincendios, por ejemplo, fue implementado en parte gracias a EEUU.Cree que el Gobierno Biden puede ayudar a Brasil de otra forma: regulando mejor los mercados, prestando ayuda financiera a quienes ya trabajan luchando por la Amazonía sobre el terreno o dialogando con empresas, gobernadores y otras autoridades brasileñas.Teixeira, quien tuvo un papel clave en la firma del Acuerdo de París contra el cambio climático en 2015, recuerda que en un momento no tan lejano de la historia de Brasil, este país tenía un papel protagonista en la "diplomacia verde", y que usó la bandera de la protección de sus recursos naturales como una efectiva herramienta de "softpower".La exministra subraya que Brasil ya demostró que sabe luchar contra la destrucción de la selva cuando hay voluntad política. Entre 2004 y 2014 la deforestación de la Amazonía cayó un 83%. "Si Brasil quiere acabar con la deforestación ilegal en el Amazonas, acaba", asegura

https://mundo.sputniknews.com/20210210/brasil-centrara-la-lucha-contra-la-deforestacion-en-la-amazonia-en-11-municipios-1094390410.html

https://mundo.sputniknews.com/20200603/la-deforestacion-en-brasil-es-un-proyecto-del-gobierno-a-largo-plazo-1091645846.html

https://mundo.sputniknews.com/20210420/katy-perry-leo-dicaprio-y-gilberto-gil-se-unen-contra-bolsonaro-1111391933.html

amazonia

eeuu

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Joan Royo Gual

Joan Royo Gual

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Joan Royo Gual

cambio climático, amazonia, deforestación, izabella teixeira, joe biden, eeuu, brasil, opinión y análisis