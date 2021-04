https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111427503.html

Pfizer detecta vacunas falsas contra COVID-19 de su marca en México y Polonia

Pfizer detecta vacunas falsas contra COVID-19 de su marca en México y Polonia

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La farmacéutica estadounidense Pfizer, productora de una vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la alemana BioNTech, confirmó... 21.04.2021, Sputnik Mundo

"Llegaron denuncias y algunas personas me hablaron a mí personalmente, para decirme que les estaban vendiendo la vacuna de Pfizer en 25.000 pesos (unos 1.250 dólares) por cada dosis", dijo al periódico estadounidense el secretario de Salud del estado fronterizo con EEUU, Manuel de la O.En este estado norteño, al menos 80 personas habrían sido inoculadas con el fármaco falso en una clínica particular, que fue clausurada hace un par de semanas.El secretario de Salud dijo al periódico financiero que los frascos tenían número de lote diferentes a los enviados al estado y una fecha de vencimiento incorrecta.El doctor De la O relató que algunas personas le llamaron para informarle que alguien les ofrecía una dosis de una supuesta vacuna contra el coronavirus por un valor de entre 11.000 y 15.000 pesos (de entre 550 y 750 dólares).La farmacéutica Pfizer explicó al periódico que incautó los frascos que contienen la sustancia de la vacuna en investigaciones independientes, confirmando después que su contenido era falso.El reportaje indica que la compañía explicó que en México el etiquetado había sido falsificado; mientras que en Polonia sospecha que los viales en realidad contenían un tratamiento antiarrugas. Denuncias anónimasEl secretario de Salud del estado mexicano de Nuevo León explicó que, mediante denuncias anónimas, recibieron el reporte de una clínica ubicada en San Nicolás de los Garza, un rico enclave de Monterrey, capital estatal, donde se vendían supuestas dosis de vacunas contra el COVID-19.Ante las denuncias anónimas, las autoridades detectaron un centro de atención médica privada, Spine Clinic, que ofrecía la aplicación de vacunas a unos 500 dólares.Una inspección resultó en el hallazgo de hieleras sin hielo que contenían botes similares a los usados para almacenar dosis de vacunas contra el COVID-19, y la clínica fue clausurada.De la O expresó su preocupación de que a las personas les apliquen agua o alguna solución que les puede dañar la salud.También existe la posibilidad de que les apliquen versiones alteradas de la vacuna de Pfizer, "que ya perdió la concentración y el paciente puede tener una reacción adversa severa, puede convulsionar o puede tener alguna encefalomielitis".Lev Kubiak, jefe mundial de seguridad de Pfizer dijo al periódico estadounidense que "todo el mundo en el planeta lo necesita, muchos están desesperados por ello".EEUU, México y otros países han identificado y eliminado docenas de sitios web que ofrecían de manera fraudulenta la venta de inyecciones o una falsa afiliación con fabricantes de vacunas como Moderna y Pfizer, según registros gubernamentales."Tenemos un suministro muy limitado, un suministro que aumentará a medida que aumentemos y otras empresas ingresen al espacio de las vacunas, mientras tanto, existe una oportunidad perfecta para los delincuentes", dijo Kubiak.La policía de China y Sudáfrica confiscó el mes pasado miles de dosis de vacunas contra el nuevo coronavirus falsificadas, localizadas en almacenes y plantas de fabricación, donde fueron arrestadas decenas de personas, según la policial internacional Interpol.México también está investigando un lote de unas 6.000 dosis de la supuesta vacuna rusa Sputnik V, que fueron incautadas en un aeropuerto del estado de Campeche (sureste) en un avión privado que se dirigía a Honduras, que las autoridades de Rusia denunciaron como falsificaciones.Los siete tripulantes hondureños de la avioneta que fue confiscada, el 17 de marzo pasado, escaparon mientras estaban detenidos en un hotel, a la espera del dictamen de la autoridad médica sobre el material falsificado.La fiscalía mexicana dijo en un comunicado que el procedimiento de detención del cual escaparon los tripulantes se aplicó en forma provisoria "al no tener la certeza jurídica del contenido de tales envases".

