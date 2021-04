Venezuela exige liberación de sus recursos retenidos para atender la pandemia

https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111427156.html

CARACAS (Sputnik) — La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió la liberación de los recursos de su país retenidos en otras naciones de la... 21.04.2021, Sputnik Mundo

"Aquí en esta comunidad iberoamericana hay recursos secuestrados del pueblo de Venezuela; le pido al primer ministro de Portugal [António Costa], a quien saludo, que coopere para que el pueblo de Venezuela acceda a sus recursos, el patrimonio del pueblo venezolano para poder atender esta pandemia, y lo hagamos sin condicionamiento político, no puede haber doble rasero", expresó Rodríguez por medio de una teleconferencia, en el marco de la XXVII Cumbre Iberoamericana, que organiza Andorra.Rodríguez pidió que la liberación de los recursos se dé sin ningún tipo de condicionamientos políticos.La vicepresidenta respaldó la preocupación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la desigualdad de las vacunas contra el COVID-19."La OMS se ha referido a la desigualdad en el acceso a las vacunas, en los países de renta alta uno de cada cuatro ciudadanos ha sido vacunado, mientras que en los de renta baja ha sido vacunado uno de 500. Estoy complacida de haber escuchado que aquí hay la misma preocupación por los pueblos del mundo", comentó.En reiteradas ocasiones, el Gobierno venezolano ha exigido la liberación de más de 1.726 millones de "dólares secuestrados" por la institución lusa Novo Banco a esa nación caribeña.Narcotráfico en ColombiaAdemás, Delcy Rodríguez, denunció que Colombia incrementó la producción de drogas en medio de la pandemia, y dijo que el presidente Iván Duque ha sido un fracaso para erradicar los cultivos."El señor Iván Duque, si la humanidad se viera en él como espejo los resultados serían apocalípticos, es un terrible facsímil del fracaso, el fracaso para erradicar los cultivos de la droga, es increíble que en medio de la pandemia Colombia, primer productor de cocaína del mundo, haya incrementado su producción, convirtiéndose en una situación de salud pública para la comunidad internacional", indicó Rodríguez.Rodríguez advirtió que el Gobierno de Nicolás Maduro no permitirá que el territorio venezolano sea utilizado para el narcotráfico.El Gobierno venezolano ha dicho en diversas ocasiones que las Fuerzas Armadas se mantienen alerta para no permitir el paso de drogas por la nación caribeña.En febrero pasado, Maduro denunció que el 80% de la droga incautada en Venezuela procede de Colombia.

