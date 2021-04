https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111422016.html

Costa Rica asegura que si países emergentes no se recuperan del COVID-19, el mundo tampoco

Costa Rica asegura que si países emergentes no se recuperan del COVID-19, el mundo tampoco

"Si el mundo emergente no se recupera bien de la pandemia el planeta no se va a recuperar bien", indicó Alvarado tras criticar la concentración de vacunas en

"Si el mundo emergente no se recupera bien de la pandemia el planeta no se va a recuperar bien", indicó Alvarado tras criticar la concentración de vacunas en manos de pocos países.El mandatario pidió levantar la voz ante la retención de vacunas contra el COVID-19 por pocos países."No habrá recuperación económica ni sanitaria hasta que todas y todos estemos protegidos", agregó.Alvarado indicó que "si bien COVAX [de la Organización Mundial de la Salud] es un mecanismo importante", no ha logrado obtener todo el financiamiento necesario de los países ricos para dar cobertura de vacunas a las naciones más pobres.El presidente concluyó diciendo que esa realidad debe cambiar.

