El presidente de la Liga Española: "La Superliga ha hecho el ridículo"

"La Superliga ha hecho el ridículo. No sé si los clubes o no. El concepto de Superliga ha hecho el ridículo y ha demostrado una ignorancia importante de sus

"La Superliga ha hecho el ridículo. No sé si los clubes o no. El concepto de Superliga ha hecho el ridículo y ha demostrado una ignorancia importante de sus líderes en lo que es la industria y los aficionados en el mundo, no solo en España", dijo Tebas a los periodistas en unas declaraciones improvisadas.A este proyecto lo calificó además el dirigente deportivo español como una creación "peligrosa para la estabilidad del fútbol europeo".También negó a los periodistas que fuera a establecer contactos con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, impulsor del proyecto; aunque sí dijo que este tendrá que "dar explicaciones" de por qué gestó el proyecto "de forma oculta".Javier Tebas reiteró asimismo que se trata de un proyecto hecho "a escondidas" y se preguntó: "Si tanto decía que no hacía daño a las ligas nacionales, ¿por qué lo hacía a escondidas? Evidentemente porque no decía una verdad el presidente del Real Madrid, porque el proyecto hacía mucho daño a las ligas nacionales. Por eso lo tenía escondido", concluyó.Negó asimismo que, por parte de la organizadora de la liga española que él dirige, vaya a haber algún tipo de sanción a los tres clubes españoles inmersos en el proyecto: Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid.En la mañana del 19 de abril, La Liga hizo público un duro comunicado oponiéndose a la iniciativa que, en ese momento, lideraban 12 de los clubes europeos más poderosos y a la que definió como "un planteamiento egoísta, diseñado para enriquecer aún más a los más ricos".

