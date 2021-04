https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111410667.html

Un experto español: la Superliga partió con un error de comunicación interna

"Si no tienes una cohesión interna, evidentemente no te puedes proyectar al exterior. Además, la comunicación externa ha sido prácticamente inexistente. No ha

"Si no tienes una cohesión interna, evidentemente no te puedes proyectar al exterior. Además, la comunicación externa ha sido prácticamente inexistente. No ha habido un plan", resume Pascual Martí.En este punto, Pascual Martí repara en detalles como que "no hay nada, he intentado buscar una web o alguna otra referencia y no hay nada, tiene una pinta de improvisación total", afirma.Por otra parte, abunda en que "no ha habido un portavoz. Florentino Pérez se supone que es el presidente, pero no sabemos si tiene un delegado de comunicación. Ha habido comunicados escuetos, que no se sabe de dónde vienen. No ha salido nadie a hacer una rueda de prensa", enumera como algunos de los errores organizativos.Pascual Martí, que gestiona profesionalmente la comunicación en situaciones de crisis, aporta desde este punto de vista otras claves, "en una crisis siempre tiene que haber un único portavoz y un único mensaje y aquí la sensación que hay es que no hay un portavoz y que el mensaje es disperso", señaló.Por último, este consultor, que también es conocedor del mundo del fútbol, también pone el acento en un factor de cara al futuro, "también será interesante ver cómo se maneja una persona como Florentino Pérez, acostumbrada a nadar en el éxito político, empresarial y deportivo, para explicar públicamente que un proyecto en el que está al frente es un fracaso. Habrá que ver si sale o si manda a un segundo", apunta Jordi Pascual Martí.

