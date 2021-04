https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111408347.html

El proyecto de la Superliga se hunde y arrastra a los directivos

La mayoría de los implicados en la aventura de echar a andar un torneo con la mayoría de los principales clubes del mundo se lanzaron por la borda poco a poco

2021-04-21T12:24+0000

2021-04-21T12:24+0000

2021-04-21T12:24+0000

La mayoría de los implicados en la aventura de echar a andar un torneo con la mayoría de los principales clubes del mundo se lanzaron por la borda poco a poco y el aparente navío gigante se queda con el capitán, algún contramaestre y un par de grumetes más, si acaso.Los dos últimos en bajarse fueron el Atlético de Madrid español y el Inter de Milán italiano, con lo cual quedan solo Real Madrid, Barcelona, Milán AC y Juventus de Turín, y no es de descartar que alguno más abandone en las próximas horas, con lo cual el huracán que generó el anuncio podría quedar en solo el recuerdo de un mal tiempo pasajero.Atlético fueraUn comunicado del club de Madrid dice que "El Consejo de Administración del Atlético de Madrid, reunido este miércoles [21 de abril] por la mañana, ha decidido comunicar formalmente a la Superliga y al resto de clubes fundadores su decisión de no formalizar finalmente su adhesión al proyecto".El club se justificó con el argumento de que ya no se dan las circunstancias que lo llevaron a anunciar su adhesión en un primer momento, aunque pesó mucho la decisión de sus aficionados, algunos de los cuales consideraron que la Superliga es una propuesta que desvirtúa el fútbol tradicional y lo potencia como negocio puro.El inter hace mutisLa directiva del Inter de Milán también hizo público un comunicado con lo cual llegó a ocho el número de clubes fuera de la Superliga, de la que se apartaron la víspera los seis equipos ingleses, en medio de presiones nunca antes vistas en el mundo del más universal.Con este paso se sumó a Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United y Manchester City, que declinaron la víspera formar parte, como plantilla fija, de la hipotética nueva competición, que tenía como primer presidente a Florentino Pérez.Las consecuenciasLas entidades rectoras del fútbol en todas sus instancias, desde la FIFA hasta las federaciones y ligas nacionales, pasando por la UEFA, amenazaron con represalias contra los clubes involucrados. Incluso políticos, gobiernos y aficionados manifestaron su oposición y discrepancias de una manera u otra, pero resta saber si el paso dado por los 12 o por los cuatro que quedan —si insisten— traerá consecuencias.Es poco probable que la UEFA sancione al Real Madrid o a los otros implicados, aunque algunos aventuran que al equipo de la capital española le costará superar la fase de semifinales de la presente edición de la Champions, en la cual se medirá al Chelsea inglés en apenas una semana.Todo eso queda en el mundo de las suspicacias o de las especulaciones, pero este intento de sedición, o de escisión, protagonizado por una docena de los clubes más poderosos de Europa y del mundo no pasará como un suceso más. Los dirigentes en todas las instancias saben ya que el río suena y cuando esto ocurre es porque piedras trae.Toca entonces tomar las mejores decisiones para salvar un deporte que ha sufrido, como todas las esferas de la vida, los fuertes embates de la pandemia.

