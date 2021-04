https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111405315.html

El Atlético de Madrid se desvincula de la Superliga

El Atlético de Madrid se desvincula de la Superliga

"El Consejo de Administración del Atlético de Madrid, reunido este 21 de abril por la mañana, ha decidido comunicar formalmente a la Superliga y al resto de

2021-04-21T10:19+0000

2021-04-21T10:19+0000

2021-04-21T10:51+0000

españa

atlético madrid

fútbol

deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/103630/49/1036304931_0:75:4512:2613_1920x0_80_0_0_448bcacd2f8f909a3761aa281af53ee1.jpg

"El Consejo de Administración del Atlético de Madrid, reunido este 21 de abril por la mañana, ha decidido comunicar formalmente a la Superliga y al resto de clubes fundadores su decisión de no formalizar finalmente su adhesión al proyecto", anunció el club en un comunicado.El Atlético de Madrid justificó su decisión de desvincularse del proyecto argumentando que ya no se dan las circunstancias que le llevaron a anunciar su adhesión al mismo en un primer término.Aunque no con la misma intensidad que en Inglaterra, donde las protestas fueron la tónica habitual en las últimas jornadas, la adhesión del Atlético de Madrid a la Superliga causó malestar entre su afición.Por ejemplo, el Frente Atlético, grupo ultra del club rojiblanco, emitió un comunicado repudiando la participación de su equipo en la Superliga por ser una propuesta que "desvirtúa el fútbol tradicional y potencia el fútbol como negocio puro".Además, el comunicado emitido por el Atlético de Madrid destaca que tanto la plantilla del primer equipo como el entrenador mostraron su satisfacción por el paso atrás "al entender que los méritos deportivos deben primar por encima de cualquier otro criterio".A su vez, el Inter de Milán también confirmó su decisión de salir de la Superliga europea de fútbol, en un comunicado publicado este miércoles en la página oficial del club."El Club de Fútbol Internazionale Milano confirma que ya no forma parte del proyecto de la Superliga", destaca el texto.Al mismo tiempo, el Inter aseguró que su "compromiso con todas las partes interesadas para mejorar la industria del fútbol no cambiará nunca".El proyecto, que buscaba crear una gran competición europea al margen de la UEFA, contaba inicialmente con doce participantes: Sin embargo, la presión de los aficionados y el rechazo de las instituciones públicas precipitó en el 20 de abril por la noche la retirada de los seis clubes ingleses, un desmembramiento al que ahora se suma el Atlético de Madrid.

https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111377282.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

atlético madrid, fútbol, deportes