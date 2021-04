https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111404402.html

La nueva estación orbital rusa costaría igual que el mantenimiento de la EEI después de 2025

"El mantenimiento del segmento ruso de la EEI supondrá invertir los mismos recursos financieros que los necesarios para desplegar desde 2025 una estación

"El mantenimiento del segmento ruso de la EEI supondrá invertir los mismos recursos financieros que los necesarios para desplegar desde 2025 una estación orbital rusa", dijo a los periodistas.Antes trascendió que Rusia planea abandonar el proyecto EEI y acometer la construcción de su propia estación orbital. Según el viceprimer ministro Yuri Borísov, esta estación servirá, en particular, como punto de trasbordo para los vuelos a la Luna.Se creará un sistema de propulsión atómica para efectuar vuelos a sectores lejanos del espacio, comunicó Rogozin, subrayando que será un avance radical.El primer módulo de la nueva estación espacial de Rusia estará listo para el lanzamiento en 2025, la labor de su desarrollo comenzó en 2012, agregó.El jefe del segmento ruso de la EEI, Vladímir Soloviov, planteó en su tiempo la necesidad de crear una estación orbital rusa pretextando los problemas técnicos que se registran en la EEI.En octubre de 2020, Soloviov presentó la estructura de la nueva estación, que tendrá al menos cinco módulos: el básico, el productivo, el de abastecimiento material (almacén), la plataforma para ensamblaje, lanzamiento, recepción y mantenimiento de aparatos espaciales y el comercial con capacidad para cuatro turistas, provisto de dos ventanas grandes y de acceso al Wi-Fi.El carácter abierto de la arquitectura de la estación y la posibilidad de sustituir los módulos le garantizará un ilimitado plazo del funcionamiento. La estación tendrá dimensiones más grandes que la Mir, orbitará la Tierra a la altura de 400 kilómetros con una inclinación de 98º, lo que permitirá observar toda la superficie de la Tierra, sobre todo la región ártica y la Ruta Marítima del Norte.Los vuelos de los cosmonautas a la nueva estación orbital rusa serán más frecuentes que los que se efectuaban a la EEI, y la duración de las expediciones será más corta, informó Rogozin.La propia estación no estará habitada permanentemente, eso es necesario para no exponer a las tripulaciones "al excesivo riesgo de radiación", agregó. El segmento ruso de la EEIAdemás, Rogozin declaró que Rusia podría traspasar después de 2025 a Estados Unidos la responsabilidad por su segmento de la EEI. "Empezamos negociaciones con nuestros socios —la NASA—, las estamos formalizando (...) Hay ciertos compromisos mutuos cuyo incumplimiento hace imposible la existencia de la estación (...) Traspasaríamos la responsabilidad por nuestro segmento a nuestros socios o cumpliríamos las tareas necesarias para el funcionamiento de la estación, pero en condiciones comerciales y no con cargo al presupuesto", dijo Rogozin.Según el jefe de Roscosmos, el sistema de suministro de energía de la EEI se mantiene en su mayoría gracias al segmento estadounidense, mientras las cuestiones de corrección de la órbita están relacionadas con las capacidades de las naves de carga rusas.

