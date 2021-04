https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111403188.html

Detienen a 2 colaboradores del opositor ruso Navalni en Moscú

"Liubov me llamó, dijo que fue detenida por agentes uniformados", dijo el abogado de Sóbol, Vladímir Voronin, al agregar que la activista se encuentra ahora en

2021-04-21T09:39+0000

2021-04-21T09:39+0000

2021-04-21T09:39+0000

internacional

alexéi navalni

rusia

A su vez Veronika Poliákova, abogada de Yarmysh, comunicó que la activista "fue detenida cerca del portal" de su vivienda.Yarmysh se encuentra bajo arresto domiciliario por violar las normas epidemiológicas durante las manifestaciones no autorizadas del 23 de enero.A Sóbol, por su parte, le levantaron el arresto domiciliario en el marco del mismo caso, pero a la vez le prohibieron realizar varias acciones hasta el 23 de junio, como salir de la casa entre las 20.00 y las 06.00, enviar mensajes de correo y telégrafo y mantener comunicación con los demás figurantes del caso.Las dos activistas fueron detenidas en vísperas de las protestas no autorizadas convocadas por la oposición para este 22 de abril en una serie de ciudades rusas, incluida Moscú. El 19 de abril el Ministerio del Interior instó a los rusos a abstenerse de participar en las protestas no acordadas.

rusia

2021

